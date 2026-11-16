Das US-Start-up Anthropic gehört bereits zu den grossen Playern der KI-Branche. Nun wagt das Unternehmen den grossen Schritt an die Börse – begleitet von hohen Erwartungen. Das birgt reichlich Zündstoff. Was passiert, wenn der Gang an die Wall Street schiefgeht?

Darum gehts Anthropic plant am 19. November den Nasdaq-Start mit einer Bewertung von 1,4 Billionen Dollar

Die Verpflichtung zu 900 Milliarden Dollar Rechenleistung gilt als zentrales Risiko für Anleger

Bei Kursverlusten drohen Schweizer US-Tech-Anlegern Verluste, SMI und Franken könnten profitieren

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

An der Wall Street bahnt sich der nächste KI-Kracher an! Der US-Gigant Anthropic strebt an die Börse. Bereits am Donnerstag soll der Handel der Aktie mit dem Kürzel ANT an der Tech-Börse Nasdaq starten. Medienberichten zufolge reissen sich die Investoren im Vorfeld um die Anteile der Firma hinter dem Chatbot Claude.

Die angepeilte Bewertung hat es in sich: Rund 1,4 Billionen Dollar soll das Unternehmen wert sein. Damit wäre die erst 2021 gegründete Firma auf einen Schlag die Nummer zwölf der wertvollsten börsenkotierten Unternehmen der Welt.

Doch Anthropic wagt den Gang an die Börse zu einem heiklen Zeitpunkt: Tech-Aktien sind in den letzten Wochen ins Wanken geraten. Die Nervosität steigt, die KI-Euphorie bekommt erste Risse. Und letzte Woche stürzte Ex-CEO Jensen Huang (63) mit seinen Affären und dem darauf folgenden Rücktritt den KI-Riesen Nvidia in die Krise. Bricht der Hype um künstliche Intelligenz ausgerechnet dann ein, wenn Anthropic gross durchstarten will?

Kommt nach dem Hype der Kater?

Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote, warnt zumindest vor voreiliger Euphorie. Entscheidend sei, sich nicht vom ganzen Hype rund um den Börsengang blenden zu lassen. Erst danach zeige sich, ob der Höhenflug anhält – oder ob es bei einem kurzen Strohfeuer bleibt. Als warnendes Beispiel nennt sie SpaceX von Chef Elon Musk (55). Die Aktie des Raumfahrtunternehmens hat nach dem Rekordhoch kurz nach dem Börsengang über 50 Prozent eingebüsst.

Anthropic kann beim Gang an die Wall Street auf die Unterstützung von einflussreichen Geldgebern zählen. Geschäftspartner wie Amazon und Google-Mutter Alphabet füttern das KI-Unternehmen mit Milliarden-Investments – aus eigenen Interessen. Der wahre Härtetest folgt erst später: Unabhängige Privatanleger entscheiden letztlich, ob die Aktie auch nach dem ersten Hype noch gefragt ist.

900 Milliarden Dollar als Klotz am Bein

Dass Kleinanleger mitspielen, ist lange nicht garantiert. «Das grösste Risiko dafür liegt im teuren Preisschild für das künftige Wachstum», sagt Swissquote-Expertin Ozkardeskaya zu Blick. Eine Zahl hat es besonders in sich: Das Unternehmen unter CEO Dario Amodei (43) verpflichtet sich laut Börsenprospekt, in den nächsten Jahren Rechenleistung für rund 900 Milliarden Dollar zu kaufen. Diese Ausgaben müssen durch Umsätze erst einmal wieder eingespielt werden.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Flaut die Nachfrage ab, könnte das schnell zur schwierigen Aufgabe werden. Gründe für einen Dämpfer gibt es genug. Erstens droht durch den neu gewählten demokratischen US-Kongress eine strengere KI-Regulierung. Zweitens verschärft sich der Konkurrenzkampf durch andere KI-Anbieter wie die ChatGPT-Mutter OpenAI, xAI von Elon Musk und chinesische Mitbewerber. Auch kostenlose Open-Source-Modelle steigen in die Schlacht ein. Anthropic geht eine Milliarden-Wette ein: Das Unternehmen investiert extrem hohe Summen und schreibt deshalb auch hohe Verluste, macht aber das Versprechen von satten Gewinnen in Zukunft. Durch den Börsengang bekommt CEO Amodei frisches Geld, um die Investitionen zu bezahlen.

Was ein Flop für die Schweiz bedeutet

Weil Anthropic geschäftlich so eng mit zahlreichen Tech-Riesen zusammenspannt, schaut das ganze Silicon Valley gebannt auf den Börsengang. Scheitert er und sackt die Aktie nach einem teuren Start ab, hätte das weitreichende Folgen für die ganze Branche. Denn nicht nur die Aktionäre schauen dann in die Röhre. Auch die eng verbandelten US-Giganten könnten in den Abwärtsstrudel geraten.

Und was heisst das für hiesige Investoren? Geht der Anthropic-Börsengang schief, merken das auch hierzulande viele. «Schweizer Anleger, die stark in US-Techwerte investiert sind, müssen mit Verlusten rechnen», sagt Ozkardeskaya zu Blick. Gleichzeitig könnte ein Tech-Ausverkauf den hiesigen Markt aber auch stützen: Anleger dürften ihr Geld in krisenfeste Branchen wie Lebensmittel und Pharma umschichten. Davon würde der Schweizer Leitindex SMI mit Schwergewichten wie Roche und Nestlé profitieren. «Zudem könnte der Franken bei globalen Börsenturbulenzen wieder als sicherer Hafen gefragt sein», so die Expertin.

Droht ein Ausverkauf?

Ein weiterer Risikofaktor lauert Monate nach dem Börsenstart: das Ende der sogenannten Lock-up-Frist. Erst danach dürfen frühe Investoren ihre Anteile auf dem freien Markt verkaufen. «Wenn Frühinvestoren nach einem steilen Anstieg oder bei schwindendem Vertrauen Kasse machen, kann das einen Abverkauf massiv verstärken», so Ozkardeskaya. Das bedeutet: Viele Grossanleger könnten dann gleichzeitig ihre Aktien auf den Markt werfen – und so die Aktie abstürzen lassen. Spätestens dann zeigt sich, ob die grosse Wette von Anthropic aufgeht. Oder eben nicht.