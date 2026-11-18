Anthropic startet morgen an der Nasdaq: Die Claude-Macher verkaufen ihre Aktien für 83 Dollar, klar über der geplanten Spanne. Bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar dürfte es nach SpaceX der zweitgrösste Börsengang der Geschichte werden.

Darum gehts Anthropic startet am Donnerstag zu 83 Dollar je Aktie an der Nasdaq

Der Claude-Anbieter wird mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet

Der Börsengang bringt mindestens 68 Milliarden Dollar, mit Privatplatzierung über 94 Milliarden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Anthropic, der Hersteller der KI-Anwendung Claude, hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf 83 Dollar festgelegt. Das liegt klar über der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar, die das Unternehmen vergangene Woche genannt hatte. Das berichten CNBC, Bloomberg und Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Damit steht einer der grössten Börsengänge der Geschichte bevor. Zugleich ist es der erste eines führenden Entwicklers sogenannter Frontier-KI-Modelle, also der leistungsfähigsten KI-Systeme.

Grund für den höheren Preis ist die enorme Nachfrage. Laut CNBC haben institutionelle Anleger Kaufinteresse für rund 400 Milliarden Dollar angemeldet, Privatanleger für knapp 100 Milliarden. Das ist ein Vielfaches der angebotenen Aktien. Solche Angaben sind zwar unverbindlich, aber sie zeigen: Trotz der jüngsten Schwankungen bei KI-Aktien sind Investoren bereit, hohe Bewertungen zu bezahlen. Laut Bloomberg hat Anthropic das Angebot deshalb aufgestockt. Wie viele Aktien zusätzlich verkauft werden, ist noch nicht bekannt.

Handel unter dem Kürzel ANT

Bei 83 Dollar je Aktie wird Anthropic je nach Berechnung mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Am oberen Ende der ursprünglichen Spanne wären es rund 1,4 Billionen gewesen. Ursprünglich wollte das Unternehmen 825 Millionen Aktien verkaufen. Davon stammen 801 Millionen von Anthropic selbst, der Rest von bisherigen Aktionären. Allein damit kämen beim neuen Preis rund 68,5 Milliarden Dollar zusammen, nach der Aufstockung wird es mehr.

Zusätzlich fliessen 26 Milliarden Dollar über eine Privatplatzierung zum Ausgabepreis. Daran beteiligen sich Technologiekonzerne wie Google, Nvidia, Microsoft, AMD und TSMC. Federführend beim Börsengang sind Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Aktie soll ab Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt werden.

Der Schritt ist ein Vertrauensbeweis für den KI-Markt und zugleich ein Belastungstest. Anthropic muss nun zeigen, dass das Geschäft die gewaltige Bewertung rechtfertigt. Die Zahlen wachsen rasant: Laut Reuters lag der hochgerechnete Jahresumsatz Ende Oktober bei 81 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal setzte Anthropic knapp 17 Milliarden Dollar um, schrieb aber einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar. Grund sind vor allem die riesigen Ausgaben für Rechenleistung.

Rekord oder nicht?

Der Börsengang allein bringt mindestens 68 Milliarden Dollar ein. Damit liegt er auf Platz 2 aller Zeiten, hinter SpaceX und weit vor Saudi Aramco. SpaceX hatte im Juni 75 Milliarden Dollar eingenommen, inklusive Mehrzuteilung waren es 85,7 Milliarden. Saudi Aramco hatte 2019 knapp 30 Milliarden Dollar geholt.

Auch Anthropic hat den Banken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt: Sie dürfen bis zu knapp 124 Millionen zusätzliche Aktien kaufen. Das könnte nochmals rund 10 Milliarden Dollar bringen. Den Rekord von SpaceX würde der Börsengang allein aber wohl knapp verfehlen. Zählt man die Privatplatzierung von 26 Milliarden Dollar dazu, kommt Anthropic auf über 94 Milliarden Dollar und übertrifft SpaceX klar. Streng genommen gehört die Privatplatzierung allerdings nicht zum Börsengang.