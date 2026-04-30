SMI verliert im frühen Handel deutlich – 1,4 Prozent im Minus

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Das Auf und Ab an den Börsen geht weiter: Der Schweizer Leitindex SMI bricht am Montag im frühen Handel um 1,6 Prozent ein. 18 von 20 Titel sind im Minus, nur die Aktien von Swisscom und Kühne+Nagel haben zugelegt. Damit hat der SMI die Kursgewinne vom Freitag wieder eingebüsst.

Der Iran-Krieg hat viel Volatilität in die Finanzmärkte gebracht. Seit Kriegsausbruch befinden sich die Börse auf einer Achterbahnfahrt. Die Gründe dafür findest du hier im Artikel von Kollegin Nathalie Benn und mir. Nun befindet sich der SMI gerade auf einer Abwärtsfahrt.

Auslöser für die Kursverluste sind die zerplatzen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Seit Samstag blockieren die iranischen Revolutionsgarden wieder die Strasse von Hormus. Damit ist das Seilziehen um die wichtige Meerenge von Neuem losgegangen. In der Nacht auf Montag attackierte die US-Marine einen iranischen Frachter. Der Iran hat mittlerweile mit Drohnenangriffen reagiert.