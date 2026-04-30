Ölpreis steigt auf über 126 Dollar pro Barrel – neues Vierjahreshoch
Der Ölpreis rauscht wieder nach oben: Am Rohstoffmarkt hat sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee in der Nacht auf Donnerstag auf über 126 Dollar pro Barrel verteuert – auf ein neues Vierjahreshoch. Letztmals war der Brent-Ölpreis Anfang 2022 so teuer. Entsprechend sind auch höhere Preise an der Tankstelle zu erwarten. Derzeit kostet der Liter Bleifrei 95 laut Angaben des TCS im Schnitt 1.90 Franken, Diesel gar 2.17 Franken pro Liter.
Auslöser des kletternden Ölpreises ist weiterhin der Iran-Krieg. Händler verweisen auf die weiterhin vertrackten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Sorge ist, dass die Strasse von Hormus noch lange geschlossen bleibt. Aktuell ist die für den weltweiten Gas- und Ölhandel so wichtige Meerenge weiterhin blockiert.
SMI verliert im frühen Handel deutlich – 1,4 Prozent im Minus
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Das Auf und Ab an den Börsen geht weiter: Der Schweizer Leitindex SMI bricht am Montag im frühen Handel um 1,6 Prozent ein. 18 von 20 Titel sind im Minus, nur die Aktien von Swisscom und Kühne+Nagel haben zugelegt. Damit hat der SMI die Kursgewinne vom Freitag wieder eingebüsst.
Der Iran-Krieg hat viel Volatilität in die Finanzmärkte gebracht. Seit Kriegsausbruch befinden sich die Börse auf einer Achterbahnfahrt. Die Gründe dafür findest du hier im Artikel von Kollegin Nathalie Benn und mir. Nun befindet sich der SMI gerade auf einer Abwärtsfahrt.
Auslöser für die Kursverluste sind die zerplatzen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Seit Samstag blockieren die iranischen Revolutionsgarden wieder die Strasse von Hormus. Damit ist das Seilziehen um die wichtige Meerenge von Neuem losgegangen. In der Nacht auf Montag attackierte die US-Marine einen iranischen Frachter. Der Iran hat mittlerweile mit Drohnenangriffen reagiert.
Iran öffnet Strasse von Hormus – Ölpreis sinkt, Börsen jubeln
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die so wichtige Strasse von Hormus ist plötzlich wieder offen – und beflügelt damit die Märkte: Der Ölpreis fällt nach der Ankündigung deutlich, gibt 7 Prozent nach – innerhalb von bloss einer Stunde. Derzeit kostet die Ölsorte Brent noch etwas mehr als 88 Dollar pro Barrel. Zum Vergleich: Während des Iran-Kriegs ist der Ölpreis in der Spitze auf über 120 Dollar geklettert.
An den Börsen hat die Hormus-Öffnung ebenfalls für globales Aufatmen gesorgt. Der Schweizer Leitindex ist nach der Nachricht um 0,9 Prozent gestiegen, hat mittlerweile bereits wieder etwas abgegeben. Der deutsche Dax ist um 1,5 Prozent geklettert. Und in den USA hat der Dow Jones im frühen Handel 1,5 Prozent dazugewonnen. Der Tech-Index Nasdaq liegt gut 1 Prozent im Plus.
Am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr gab der Iran bekannt, dass alle Tanker die Strasse von Hormus wieder passieren dürfen. US-Präsident Donald Trump (79) bestätigte die Öffnung der Meerenge auf Truth Social.
Aktie von Stadler-Konkurrent stürzt regelrecht ab
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Für Stadler Rail läuft es an der Börse: Die Aktie des Thurgauer Zugbauers hat seit Jahresbeginn gut 4 Prozent zugelegt, performt damit doppelt so gut wie der breite Schweizer Index SPI. Ganz anders beim Stadler-Konkurrent Alstom: In diesem Jahr hat das Papier des französischen Konzerns über ein Drittel verloren – vor allem wegen eines regelrechten Absturzes an diesem Freitag. Die Alstom-Aktie rauscht um 28 Prozent ab, auf ein Mehrjahrestief von noch etwas mehr als 16 Euro.
Den Kurseinbruch an der Börse Euronext ausgelöst haben die jüngsten Zahlen des Zugherstellers mit Sitz im französischen Saint-Ouen-sur-Seine zu seinen finanziellen Zielen für das laufende Geschäftsjahr – etwa zur operativen Marge und zum Umsatzwachstum. Analysten hatten im Vorfeld mit höheren Werten gerechnet. Entsprechend enttäuscht reagierten sie – wie nun auch die Anleger.
Ölpreis steigt wieder über 100 Dollar pro Barrel
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Im Iran-Krieg droht eine erneute Eskalation: Die USA wollen die wichtige Strasse von Hormus ab 16 Uhr Schweizer Zeit blockieren. Die Beweggründe von Donald Trump (79) erläutere ich hier. Durch die Meerenge fliesst rund 20 Prozent der weltweiten Energieversorgung.
Wegen der drohenden US-Blockade sind die Ölpreise wieder gestiegen – und haben die Schwelle von 100 Dollar pro Barrel durchbrochen. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kletterte am Markt um über 7 Prozent auf rund 102 Dollar je Barrel. Zum Vergleich: Vor Kriegsausbruch lag der Brent-Ölpreis bei gut 73 Dollar. Seither sind auch die Preise an den Schweizer Zapfsäulen deutlich gestiegen.
Feuerpause beflügelt Börsen – SMI steigt zum Handelsstart deutlich
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Erleichterung an den Finanzmärkten ist gross: Die Einigung von US-Präsident Donald Trump (79) mit dem Iran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand lässt die Börsen frohlocken. Der Schweizer Leitindex SMI klettert zum Handelsstart um 3,5 Prozent.
Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien stark zugelegt. In Japan stieg der Nikkei-Index um über 5 Prozent. Der südkoreanische Kospi schoss gar um 7 Prozent in die Höhe. Zeitweise musste gar der Handel ausgesetzt werden.
Mit der Zustimmung zur Feuerpause hat der US-Präsident gerade noch eine weitere Eskalation des seit Wochen schwelenden Kriegs im Nahen Osten verhindert – zwei Stunden vor Ablauf des Ultimatums, das Trump selbst gesetzt hatte. Teil der Übereinkunft ist, dass der Iran seine Sperrung der Strasse von Hormus aufhebt. Das nährt die Hoffnung, dass Öl- und Gaslieferungen durch die wichtige Meerenge wieder möglich sind. Der Ölpreis der Sorte Brent ist entsprechend stark gefallen – um 12 Prozent auf derzeit rund 92 Dollar pro Barrel. Welche Produkte durch die Blockade der Strasse von Hormus bisher teurer geworden sind, zeigt dir Kollege Christian Kolbe hier.
Ölpreisschock nach Trump-Rede
Von Martin Schmidt, Wirtschaftsredaktor
Der Ölpreis geht am Donnerstag nach der Rede von US-Präsident Donald Trump (79) erneut durch die Decke. Ein Fass der Sorte Brent kostet gegen Mittag 108.40 US-Dollar. Das ist ein Anstieg von rund 8 Prozent gegenüber dem Vortag.
Der Anstieg kommt etwas überraschend, da Trump der US-Bevölkerung ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt hat. Offensichtlich scheint man ihm das an den Börsen nicht ganz abzukaufen.
Auch die Schweizer Autofahrer kriegen den hohen Ölpreis seit Wochen zu spüren. Wer über Ostern ins Ausland fährt, kann mit einem Preisvergleich reichlich Geld sparen. Wirtschaftsredaktor Patrik Berger liefert die Tipps, ob der Tank besser in der Schweiz oder im Zielland gefüllt werden sollte.
Trump-Ankündigung beflügelt Schweizer Börse
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Aufatmen an der Börse: Der Schweizer Leitindex SMI ist im frühen Handel um bis zu 2 Prozent geklettert. Und notiert mittlerweile auch wieder über der symbolisch wichtigen Marke von 13'000 Punkte. 19 von 20 Titel sind im Plus, nur die Aktie von Nestlé verliert aktuell mit 0,1 Prozent ganz leicht. Am stärksten legen die Papiere von ABB, Amrize und UBS zu, die je über 3 Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag notieren.
Das Börsen-Feuerwerk ist auf die neusten Äusserungen von Donald Trump (79) zum Iran-Krieg zurückzuführen. Der US-Präsident hat ein Ende des Iran-Krieges in Aussicht gestellt – «in zwei bis drei Wochen». Das beschwingt die Anleger.
Die Schweizer Börse hat wie die globalen Märkte generell durch den Krieg im Nahen Osten stark gelitten. Noch immer liegt der Leitindex über 7 Prozent unter dem Kurs von vor Kriegsausbruch. In den letzten Tagen hat er aber etwas an Boden gutgemacht – wie heute auch. Der Markt ist von viel Volatilität geprägt, wie meine Kollegin Nathalie Benn und ich kürzlich in einer Analyse festgehalten haben. Mehr dazu erfährst du hier.
Grosses Börsen-Comeback wegen Angriffspause
Von Wirtschaftsredaktor Martin Schmidt
Der Iran-Krieg und ein massiv steigender Ölpreis haben die Börsen am Montagmorgen ins Elend gestürzt. Der SMI lag zwischenzeitig 2 Prozent im Minus noch knapp über der 12'000er Grenze. Nachdem US-Präsident Donald Trump (79) eine Angriffspause verkündet, legen die Börsen ein gewaltiges Comeback hin. Zur Mittagszeit steht der SMI vorübergehend knapp 1,6 Prozent im Plus. Derzeit sind es noch knapp 0,9 Prozent.
Auch deutsche Leitindex DAX dreht aus dem Minusbereich und liegt kurzzeitig mehr als 3 Prozent im Plus. Aktuell sind es noch gut 1,5 Prozent.
Auch der Goldpreis büsst am Montag deutlich ein
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Nicht nur die Aktienmärkte sind zum Start in die neue Woche unter Druck, auch der Goldpreis büsst deutlich ein. Am Montag rutschte der Kurs des Edelmetalls in den frühen Morgenstunden zeitweise um fast 9 Prozent ab. Derzeit liegt er noch 6 Prozent im Minus. Eine Unze Gold kostet derzeit 4250 Dollar. Es ist der neunte Handelstag in Folge, an dem der Goldpreis sinkt.
Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs ist der Goldpreis stark unter Druck geraten. In den ersten Kriegstagen kletterte das Edelmetall noch auf über 5400 Dollar pro Unze. Seither hat es aber rund 18 Prozent verloren. Dabei gilt Gold in Kriegszeiten eigentlich als sicherer Hafen. Mit dem erneuten Rückgang hat der Goldpreis die starken Zugewinne von Anfang Jahr komplett eingebüsst.