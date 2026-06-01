Iran soll Gespräche mit den USA ausgesetzt haben

Das iranische Verhandlungsteam hat am Montag angeblich die Gespräche mit den USA ausgesetzt. Grund sind israelische Militäroperationen im Libanon.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran stoppt Gespräche mit USA wegen Israels Aktionen im Libanon

Teheran fordert vollständigen Rückzug Israels aus Libanon und Gaza

Israel erobert Burg Beaufort nach intensiven Kämpfen im Südlibanon

Marian Nadler Redaktor News

Iranische Medien, etwa die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim, melden am Montag, dass das Mullah-Verhandlungsteam den Austausch mit den USA aufgrund der von Israel ausgeweiteten Kämpfe im Libanon eingestellt hat. Die Gespräche würden erst fortgesetzt, wenn die iranischen Forderungen nach einem Stopp der israelischen Militäraktionen im Libanon und im Gazastreifen erfüllt seien, so die Forderung aus Teheran. Die iranischen Verhandler sollen einen vollständigen Rückzugs Israels aus den erwähnten Gebieten gefordert haben.

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Der Iran soll sich laut Tasnim dazu entschlossen haben, die Strasse von Hormus vollständig zu blockieren und «andere Fronten zu aktivieren», darunter die ebenfalls wichtige Meeresstrasse Bab al-Mandab.

Irans Aussenminister Abbas Araghtschi (63) erklärte auf der Plattform X, dass der Waffenstillstand zwischen Teheran und Washington einen Waffenstillstand auf allen Ebenen bedeute, einschliesslich des Konflikts im Libanon. Ein Verstoss gegen das Abkommen in einem Bereich käme einem Verstoss in allen Bereichen gleich, betonte Araghtschi. «Die Vereinigten Staaten und Israel tragen die Verantwortung für alle Folgen dieser Verstösse», fügte er hinzu.

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Israel erobert wichtige Festung im Libanon

Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmail Baghaei (51), erklärte zudem, mangelndes Vertrauen, häufige Positionswechsel der USA und Israels Vorgehen im Libanon seien die Hauptgründe für die Verzögerung der diplomatischen Gespräche mit den Amerikanern. Er betonte zudem, ein Waffenstillstand im Libanon sei unabdingbarer Bestandteil jedes Abkommens zur Beendigung des Krieges.

Das US-Militär hatte zuvor bekannt gegeben, zwei vom Iran abgefeuerte Raketen abgefangen zu haben. Die Raketenangriffe galten US-Stützpunkten in Kuwait. Die Raketen wurden laut US-Zentralkommando umgehend neutralisiert und es gab keine Opfer.

Am Sonntag hatte Israel die strategisch bedeutende Burg Beaufort im Südlibanon eingenommen. Die Einnahme der Burg folgte auf mehrere Tage intensiver Gefechte in der Region.