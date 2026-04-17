Iran öffnet Strasse von Hormus – Ölpreis sinkt, Börsen jubeln

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Die so wichtige Strasse von Hormus ist plötzlich wieder offen – und beflügelt damit die Märkte: Der Ölpreis fällt nach der Ankündigung deutlich, gibt 7 Prozent nach – innerhalb von bloss einer Stunde. Derzeit kostet die Ölsorte Brent noch etwas mehr als 88 Dollar pro Barrel. Zum Vergleich: Während des Iran-Kriegs ist der Ölpreis in der Spitze auf über 120 Dollar geklettert.

An den Börsen hat die Hormus-Öffnung ebenfalls für globales Aufatmen gesorgt. Der Schweizer Leitindex ist nach der Nachricht um 0,9 Prozent gestiegen, hat mittlerweile bereits wieder etwas abgegeben. Der deutsche Dax ist um 1,5 Prozent geklettert. Und in den USA hat der Dow Jones im frühen Handel 1,5 Prozent dazugewonnen. Der Tech-Index Nasdaq liegt gut 1 Prozent im Plus.

Am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr gab der Iran bekannt, dass alle Tanker die Strasse von Hormus wieder passieren dürfen. US-Präsident Donald Trump (79) bestätigte die Öffnung der Meerenge auf Truth Social.