Ölpreis klettert wieder auf über 100 Dollar pro Barrel

Ölpreis steigt wieder über 100 Dollar pro Barrel
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Im Iran-Krieg droht eine erneute Eskalation: Die USA wollen die wichtige Strasse von Hormus ab 16 Uhr Schweizer Zeit blockieren. Die Beweggründe von Donald Trump (79) erläutere ich hier. Durch die Meerenge fliesst rund 20 Prozent der weltweiten Energieversorgung.
Wegen der drohenden US-Blockade sind die Ölpreise wieder gestiegen – und haben die Schwelle von 100 Dollar pro Barrel durchbrochen. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee kletterte am Markt um über 7 Prozent auf rund 102 Dollar je Barrel. Zum Vergleich: Vor Kriegsausbruch lag der Brent-Ölpreis bei gut 73 Dollar. Seither sind auch die Preise an den Schweizer Zapfsäulen deutlich gestiegen.
Feuerpause beflügelt Börsen – SMI steigt zum Handelsstart deutlich
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Erleichterung an den Finanzmärkten ist gross: Die Einigung von US-Präsident Donald Trump (79) mit dem Iran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand lässt die Börsen frohlocken. Der Schweizer Leitindex SMI klettert zum Handelsstart um 3,5 Prozent.
Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien stark zugelegt. In Japan stieg der Nikkei-Index um über 5 Prozent. Der südkoreanische Kospi schoss gar um 7 Prozent in die Höhe. Zeitweise musste gar der Handel ausgesetzt werden.
Mit der Zustimmung zur Feuerpause hat der US-Präsident gerade noch eine weitere Eskalation des seit Wochen schwelenden Kriegs im Nahen Osten verhindert – zwei Stunden vor Ablauf des Ultimatums, das Trump selbst gesetzt hatte. Teil der Übereinkunft ist, dass der Iran seine Sperrung der Strasse von Hormus aufhebt. Das nährt die Hoffnung, dass Öl- und Gaslieferungen durch die wichtige Meerenge wieder möglich sind. Der Ölpreis der Sorte Brent ist entsprechend stark gefallen – um 12 Prozent auf derzeit rund 92 Dollar pro Barrel. Welche Produkte durch die Blockade der Strasse von Hormus bisher teurer geworden sind, zeigt dir Kollege Christian Kolbe hier.
Ölpreisschock nach Trump-Rede
Von Martin Schmidt, Wirtschaftsredaktor
Der Ölpreis geht am Donnerstag nach der Rede von US-Präsident Donald Trump (79) erneut durch die Decke. Ein Fass der Sorte Brent kostet gegen Mittag 108.40 US-Dollar. Das ist ein Anstieg von rund 8 Prozent gegenüber dem Vortag.
Der Anstieg kommt etwas überraschend, da Trump der US-Bevölkerung ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt hat. Offensichtlich scheint man ihm das an den Börsen nicht ganz abzukaufen.
Auch die Schweizer Autofahrer kriegen den hohen Ölpreis seit Wochen zu spüren. Wer über Ostern ins Ausland fährt, kann mit einem Preisvergleich reichlich Geld sparen. Wirtschaftsredaktor Patrik Berger liefert die Tipps, ob der Tank besser in der Schweiz oder im Zielland gefüllt werden sollte.
Trump-Ankündigung beflügelt Schweizer Börse
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Aufatmen an der Börse: Der Schweizer Leitindex SMI ist im frühen Handel um bis zu 2 Prozent geklettert. Und notiert mittlerweile auch wieder über der symbolisch wichtigen Marke von 13'000 Punkte. 19 von 20 Titel sind im Plus, nur die Aktie von Nestlé verliert aktuell mit 0,1 Prozent ganz leicht. Am stärksten legen die Papiere von ABB, Amrize und UBS zu, die je über 3 Prozent über dem Schlusskurs von Dienstag notieren.
Das Börsen-Feuerwerk ist auf die neusten Äusserungen von Donald Trump (79) zum Iran-Krieg zurückzuführen. Der US-Präsident hat ein Ende des Iran-Krieges in Aussicht gestellt – «in zwei bis drei Wochen». Das beschwingt die Anleger.
Die Schweizer Börse hat wie die globalen Märkte generell durch den Krieg im Nahen Osten stark gelitten. Noch immer liegt der Leitindex über 7 Prozent unter dem Kurs von vor Kriegsausbruch. In den letzten Tagen hat er aber etwas an Boden gutgemacht – wie heute auch. Der Markt ist von viel Volatilität geprägt, wie meine Kollegin Nathalie Benn und ich kürzlich in einer Analyse festgehalten haben. Mehr dazu erfährst du hier.
Grosses Börsen-Comeback wegen Angriffspause
Von Wirtschaftsredaktor Martin Schmidt
Der Iran-Krieg und ein massiv steigender Ölpreis haben die Börsen am Montagmorgen ins Elend gestürzt. Der SMI lag zwischenzeitig 2 Prozent im Minus noch knapp über der 12'000er Grenze. Nachdem US-Präsident Donald Trump (79) eine Angriffspause verkündet, legen die Börsen ein gewaltiges Comeback hin. Zur Mittagszeit steht der SMI vorübergehend knapp 1,6 Prozent im Plus. Derzeit sind es noch knapp 0,9 Prozent.
Auch deutsche Leitindex DAX dreht aus dem Minusbereich und liegt kurzzeitig mehr als 3 Prozent im Plus. Aktuell sind es noch gut 1,5 Prozent.
Auch der Goldpreis büsst am Montag deutlich ein
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Nicht nur die Aktienmärkte sind zum Start in die neue Woche unter Druck, auch der Goldpreis büsst deutlich ein. Am Montag rutschte der Kurs des Edelmetalls in den frühen Morgenstunden zeitweise um fast 9 Prozent ab. Derzeit liegt er noch 6 Prozent im Minus. Eine Unze Gold kostet derzeit 4250 Dollar. Es ist der neunte Handelstag in Folge, an dem der Goldpreis sinkt.
Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs ist der Goldpreis stark unter Druck geraten. In den ersten Kriegstagen kletterte das Edelmetall noch auf über 5400 Dollar pro Unze. Seither hat es aber rund 18 Prozent verloren. Dabei gilt Gold in Kriegszeiten eigentlich als sicherer Hafen. Mit dem erneuten Rückgang hat der Goldpreis die starken Zugewinne von Anfang Jahr komplett eingebüsst.
SMI verliert zum Wochenstart 1,8 Prozent
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk
Die Gefahr einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg verunsichert die Aktienmärkte. Der Schweizer Leitindex verliert zum Börsenstart 1,8 Prozent. Seit Beginn des Krieges hat der SMI damit rund 14 Prozent eingebüsst. Zuvor waren bereits die Börsen in Asien tiefrot in die Woche gestartet. Der Nikkei 225 in Tokio büsste 3,5 Prozent ein. Der koreanische Kospi stürzte gar um 6,5 Prozent ab.
Der Hintergrund: Die für Ölexporte so wichtige Strasse von Hormus ist in den letzten Tagen noch mehr in den Fokus gerückt. Die Kriegsparteien haben am Wochenende ihre Rhetorik verschärft. US-Präsident Donald Trump (79) drohte am Samstag mit der Zerstörung der iranischen Kraftwerke, sollte das Land die Meerenge nicht freigeben. Die iranische Revolutionsgarde reagierte mit der Drohung, die Meerenge vollständig zu schliessen und Unternehmen mit US-Beteiligung anzugreifen.
Für die Weltwirtschaft ist diese Unsicherheit Gift. Noch immer können praktisch keine Öl-Tanker die Strasse von Hormus passieren. Trotz der militärischen Überlegenheit haben die USA bisher keinen Weg gefunden, dieses Nadelöhr der Weltwirtschaft gefahrlos befahrbar zu machen. Mehr dazu liest du im Artikel von meinem Kollegen Guido Felder.
Aktien der Titlisbahnen brechen nach Gondelabsturz ein
Von Patrik Berger, Redaktor Wirtschafts-Desk
Was in Engelberg OW passiert ist, ist der Albtraum eines jeden Wintersportlers: Am Fusse des Titlis ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt. Leservideos zeigen, wie eine Kabine einen Hang herunterrollt und sich mehrmals überschlägt.
Das hat umgehend Folgen für die Aktien der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis. Die Namenaktie kostete unmittelbar vor dem Unglück noch 52 Franken. Kurz danach ist das Papier auf 47.30 Franken eingebrochen – ein Minus von 9 Prozent. Am frühen Nachmittag hat sich die Aktie der Titlisbahnen dann wieder auf 50 Franken erholt, liegt aber immer noch 4 Prozent unter dem Schlusskurs von Dienstag.
Stadler-Aktie nimmt dank starken Zahlen richtig Fahrt auf
von Milena Kälin, Redaktorin Wirtschaft
Die Aktie des Zugbauers Stadler geht am Mittwoch durch die Decke. Der Kurs klettert bei einem Plus von über 10 Prozent auf fast 20 Franken je Aktie.
Die Investoren sind mit den Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2025 also genauso zufrieden wie der Zugbauer selbst. «Die harte Arbeit der vergangenen Jahre hat sich ausgezahlt», sagt CEO Markus Bernsteiner (60) an der Medienkonferenz. Der Reingewinn hat sich auf 101 Millionen Franken fast verdoppelt. Das dürfte auch Stadler-Patron und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler (66) freuen.
«Wir gehen dieses Jahr weiterhin von einem starken Wachstum aus», so Bernsteiner weiter. Für 2026 peilt Stadler einen Umsatz von über 5 Milliarden Franken an. Im vergangenen Jahr betrugen die Verkäufe 3,7 Milliarden Franken. Wegen des Iran-Kriegs rechnet der Stadler-CEO bisher nicht mit Einbussen oder Lieferkettenproblemen.
Die Aktionäre dürfen sich über eine deutlich höhere Dividende freuen: Diese klettert auf 50 Rappen je Aktie. Im Vorjahr gabs nur 20 Rappen.
Die Aktie des Zugbauers hat seit dem Börsengang 2019 einen schweren Stand. Nun ist der Kurs jedoch auf einem günstigen Niveau angelangt. Für Neuanleger eröffnen sich deshalb neue Chancen, wie Cash-Kollege Luca Niederkofler in seiner Analyse schreibt.
Übertriebene Panikreaktion an den Märkten
Von Wirtschaftsredaktor Martin Schmidt
Die grosse Unsicherheit rund um den Iran-Krieg bescherte den Märkten einen tiefroten Start in die Woche. Am Abend sieht das Bild aber bereits wieder deutlich versöhnlicher aus. Der Schweizer Leitindex SMI steht bei Börsenschluss noch gut 0,7 Prozent im Minus, nachdem er am Vormittag um knapp 3 Prozent eingebrochen ist.
Der DAX in Deutschland erholt sich nach einem Taucher um 2,4 Prozent und schliesst rund -0,8 Prozent unter dem Niveau des vorangegangenen Handelstags. Die US-Märkte reagierten bei ihrer Öffnung am Nachmittag nur noch geringfügig.
Der Grund: Der Ölpreis hat bis dahin wieder deutlich nach unten korrigiert – auf rund 100 US-Dollar pro Fass. In den frühen Morgenstunden lag ein Fass der Marke Brent kurzzeitig bei über 120 US-Dollar. Das hatte die Märkte vorübergehend in Panik versetzt.
Weitere Preisanstiege beim Öl sind deshalb aber noch lange nicht vom Tisch, wie eine Rohstoffexpertin im Interview mit meinem Kollegen Christian Kolbe ausführt.
Die Ölpreisentwicklung am heutigen Tag erklärt, weshalb sich der japanische Leitindex Nikkei 225 bis zum Börsenschluss deutlich weniger stark erholt hat. Die japanische Börse öffnet wegen der Zeitdifferenz acht Stunden vor jener in Zürich, weshalb ein Teil der Ölpreiserholung nach dem dortigen Börsenschluss erfolgte. Der Nikkei 225 schloss mit knapp 5 Prozent im Minus.
An den Märkten herrscht seit Tagen grosse Unruhe. Wie sollen Anlegerinnen und Anleger mit dieser Situation umgehen? Nathalie Benn und Michael Hotz haben die entsprechenden Ratschläge bei einem Experten eingeholt.
Gemäss US-Regierung soll der Krieg innerhalb von vier Wochen beendet sein. Sollte er deutlich länger dauern, sagt der Ökonom Nouriel Roubini harte Zeiten für die Weltwirtschaft voraus. Analysten ordnen für Blick ein, was an Roubinis Prognosen dran ist.