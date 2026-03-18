Darum gehts
- Gondel im Skigebiet Titlis abgestürzt
- Rega am Unfallort im Einsatz
- Bisher ist nicht klar, ob es Verletzte gibt
Im Skigebiet Engelberg ist am Mittwochvormittag offenbar eine Gondel abgestürzt. Leservideos zeigen den Vorfall. Laut mehreren Leserreportern soll die Gondel wegen zu viel Wind abgestürzt sein. Die Aufnahmen zeigen, wie eine Kabine einen Hang herunterrollt und sich mehrmals überschlägt.
In einer anderen Aufnahme ist zu sehen, wie Personen zur Unfallstelle eilen. Ob sich in der Gondel Personen befunden haben, ist noch unklar.
Auf Anfrage bestätigen die Bergbahnen einen Vorfall. Ein Rettungseinsatz läuft. Auf Anfrage erklärt die Rega, dass derzeit ein Helikopter aus Erstfeld UR in Richtung Engelberg unterwegs ist.
Es herrschen starke Winde
Betroffen ist wohl die Bahn Xpress Trübsee-Stand, die auf der Webseite der Titlis Bergbahnen als geschlossen deklariert ist.
Aktuell herrschen in der Region starke Winde von Windspitzen bis über 80 km/h.
+++Update folgt+++
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