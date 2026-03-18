Mehrere Leserreporter melden Blick am Mittwoch kurz vor Mittag den Absturz einer Gondel in Engelberg. Eine Kabine soll wegen eines heftigen Windes abgestürzt sein. Ein Rettungseinsatz läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gondel im Skigebiet Titlis abgestürzt

Rega am Unfallort im Einsatz

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Im Skigebiet Engelberg ist am Mittwochvormittag offenbar eine Gondel abgestürzt. Leservideos zeigen den Vorfall. Laut mehreren Leserreportern soll die Gondel wegen zu viel Wind abgestürzt sein. Die Aufnahmen zeigen, wie eine Kabine einen Hang herunterrollt und sich mehrmals überschlägt.

In einer anderen Aufnahme ist zu sehen, wie Personen zur Unfallstelle eilen. Ob sich in der Gondel Personen befunden haben, ist noch unklar.

Auf Anfrage bestätigen die Bergbahnen einen Vorfall. Ein Rettungseinsatz läuft. Auf Anfrage erklärt die Rega, dass derzeit ein Helikopter aus Erstfeld UR in Richtung Engelberg unterwegs ist.

Es herrschen starke Winde

Betroffen ist wohl die Bahn Xpress Trübsee-Stand, die auf der Webseite der Titlis Bergbahnen als geschlossen deklariert ist.

Aktuell herrschen in der Region starke Winde von Windspitzen bis über 80 km/h.

+++Update folgt+++

Bist du selbst im Skigebiet Engelberg unterwegs und hast den Vorfall beobachtet? Melde dich über unsere Whatsapp-Nummer 079 813 80 41 oder den Leserreporter-Button in der Blick-App.