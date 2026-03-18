Eine Person tödlich verletzt

Kripo-Chef Senad Sakic spricht. Kurz vor 11 habe die Kantonspolizei den Notruf erhalten. Die Gondel sei in Richtung Schlächtismatt kurz nach der Mittelstation abgestürzt. «Sie hat sich mehrfach überschlagen.» Eine Person habe sich allein in der Gondel aufgehalten. Sie sei tödlich verletzt worden.

Die anderen Gondeln mussten evakuiert werden. «Die Evakuierung ist noch nicht abgeschlossen.»