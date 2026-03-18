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«Evakuierung ist noch im Gange»
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Polizeisprecher in Engelberg:«Evakuierung ist noch im Gange»

Gondel in Skigebiet abgestürzt
Polizei bestätigt Todesfall beim Unglück in Engelberg

In einem Skigebiet in Engelberg OW ist eine Gondel abgestürzt. Dabei kam eine Person ums Leben. Die Polizei infomierte am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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In Engelberg ist eine Gondel abgestürzt. Mindestens eine Person wurde bei dem Unglück verletzt.
Foto: Leserreporter
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Alexander Terwey und Devin Schürch
vor 3 Minuten

Gleich sprechen Bergbahn-Verantwortliche

In Kürze sprechen die Verantwortlichen der Bergbahnen Titlis. Blick begleitet auch dieses Statement live.

vor 15 Minuten

Medienkonferenz beendet

Damit ist die Medienkonferenz beendet.

vor 18 Minuten

Keine Angaben zur tödlich verletzten Person

«Zu der Person können wir noch nichts sagen, bis die Identität geklärt ist», sagt Sakic weiter. Nun werde man mit Beteiligten und Augenzeugen sprechen. Weitere Angaben machte er nicht.

vor 19 Minuten

Eine Person tödlich verletzt

Kripo-Chef Senad Sakic spricht. Kurz vor 11 habe die Kantonspolizei den Notruf erhalten. Die Gondel sei in Richtung Schlächtismatt kurz nach der Mittelstation abgestürzt. «Sie hat sich mehrfach überschlagen.» Eine Person habe sich allein in der Gondel aufgehalten. Sie sei tödlich verletzt worden.

Die anderen Gondeln mussten evakuiert werden. «Die Evakuierung ist noch nicht abgeschlossen.»

14:06 Uhr

Medienkonferenz zum Gondel-Unglück

Am Mittwochmittag stürzte eine Gondel des Xpress Trübsee-Stand im Skigebiet Titlis in Engelberg OW ab. Senad Sakic, Leiter der Kriminalpolizei Nidwalden, informiert ab 15 Uhr an einer Medienkonferenz. Blick begleitet diese hier live.

Ende des Livetickers
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