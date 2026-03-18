Gleich sprechen Bergbahn-Verantwortliche
In Kürze sprechen die Verantwortlichen der Bergbahnen Titlis. Blick begleitet auch dieses Statement live.
Medienkonferenz beendet
Damit ist die Medienkonferenz beendet.
Keine Angaben zur tödlich verletzten Person
«Zu der Person können wir noch nichts sagen, bis die Identität geklärt ist», sagt Sakic weiter. Nun werde man mit Beteiligten und Augenzeugen sprechen. Weitere Angaben machte er nicht.
Eine Person tödlich verletzt
Kripo-Chef Senad Sakic spricht. Kurz vor 11 habe die Kantonspolizei den Notruf erhalten. Die Gondel sei in Richtung Schlächtismatt kurz nach der Mittelstation abgestürzt. «Sie hat sich mehrfach überschlagen.» Eine Person habe sich allein in der Gondel aufgehalten. Sie sei tödlich verletzt worden.
Die anderen Gondeln mussten evakuiert werden. «Die Evakuierung ist noch nicht abgeschlossen.»
Medienkonferenz zum Gondel-Unglück
Am Mittwochmittag stürzte eine Gondel des Xpress Trübsee-Stand im Skigebiet Titlis in Engelberg OW ab. Senad Sakic, Leiter der Kriminalpolizei Nidwalden, informiert ab 15 Uhr an einer Medienkonferenz. Blick begleitet diese hier live.