Am Mittwoch stürzte im Skigebiet Titlis eine Gondel des Xpress Trübsee-Stand ab. Mindestens eine Person wurde verletzt. Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren. Ein Augenzeuge entging knapp der Tragödie. Blick hat mit dem 35-Jährigen gesprochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Mittwoch stürzte eine Gondel im Skigebiet Titlis ab

Ein Mann wollte ursprünglich in die abgestürzte Gondel einsteigen

Mindestens eine Verletzte; Rega war über 30 Minuten im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Es waren schreckliche Momente: Am Mittwochmittag stürzte eine Gondel des Xpress Trübsee-Stand im Skigebiet Titlis ab. Dennis (35) befand sich nur zwei Gondel vor der Unglückskabine, als diese abstürzte Er erlebte den Unfall hautnah mit. «Es hat stark gewindet. Plötzlich gab es eine Art Ruck im Seil.» Schliesslich stürzte die Kabine ab.

Mindestens eine Person sei verletzt worden. «Sie haben bestimmt eine halbe Stunde lang versucht, eine Person wiederzubeleben.» Gegenüber Blick bestätigte die Rega einen Einsatz.

Augenzeuge wollte in Unglücksgondel einsteigen

Der 35-Jährige sitzt mit seinem Vater und zwei anderen Personen nun seit über zwei Stunden in der betroffenen Bahn. Er hatte unglaubliches Glück. Zu Blick sagt er: «Ich wollte auch in die abgestürzte Gondel einsteigen, weil sie fast leer war. Mein Vater entschied sich aber für eine Gondel zwei Positionen weiter vorne», sagt der Schweizer.

Nun werden die Passagiere langsam evakuiert. «Auf mehreren Masten befindet sich jetzt ein Mitarbeiter. «Es geht sehr langsam vorwärts. Dann steht es wieder still und dann wieder sehr langsam vorwärts.»

Die Polizei will um 15 Uhr weiter informieren.