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«Es soll einer rausgesprungen sein»
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Lukas schildert Schockmoment:«Es soll einer rausgesprungen sein»

Gondel-Absturz sorgt für Panik im Skilager
«Ich hatte Angst!»

Schock im Skigebiet Engelberg. Eine Gondel ist abgestürzt. Wintersportler sind fassungslos, was passiert ist.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Beren Akkaya musste mitansehen, wie die Gondel abstürzte.
Foto: Devin Schuerch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab, Schüler geschockt
  • Windspitzen bis 130 km/h laut Meteo Schweiz gemessen
  • Leservideos zeigen Gondel überschlägt sich mehrfach am Hang
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Johannes Hillig und Devin Schürch

«Ich bin richtig erschrocken», sagt Beren Akkaya (14) aus Goldach SG zu Blick. Sie ist mit der Schule im Skigebiet Engelberg, als plötzlich eine Gondel abstürzt.

Die 14-Jährige musste das tragische Unglück mitansehen. «Wir sind hier drei Klassen für das Skilager. Wir hatten dann Angst, mit der Gondel wieder herunterzufahren.» Es war die ganze Zeit schon windig. Sie hatte auch Angst, mit den Skiern zu fahren. Am Ende stieg Beren Akkaya nicht in die Gondel, sondern fuhr den Berg runter. 

«Angst auf dem Schlepplift»

Den starken Wind kann Noe Sa (40) aus Luzern bestätigen. «Ich konnte mich teilweise gar nicht bewegen», sagt er. Er ist seit 10 Uhr mit seinem Snowboard unterwegs. Als es mit der Gondel hochging, konnte er den Wind schon deutlich spüren. Zu der Zeit hatte er noch keine Angst. «Jetzt nach dem Absturz aber schon.»

«Hunderte standen ratlos in der Gegend herum»
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Gondelabsturz in Engelberg:«Hunderte standen ratlos in der Gegend herum»

Lukas Jaswinskij (14) aus Goldach SG war gerade mit seinen Kollegen beim Essen, als es hiess, dass eine Gondel abgestürzt sei. «Es hat stark gewindet, da hatte ich teilweise Angst auf dem Schlepplift.» 

«Dann gab es einen Ruck, wo sich das Seil bewegt hat»

Aktuell herrschen in der Region starke Winde von Windspitzen bis über 80 km/h – in exponierten Lagen bis zu 130 km/h, wie aktuelle Werte von Meteo Schweiz zeigen.

Gondel donnert den Berg runter
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Leservideo zeigt:Hier donnert die Gondel den Berg runter

Leservideos zeigen, wie eine Kabine einen Hang herunterrollt und sich mehrmals überschlägt. Ein Leserreporter beschreibt den Unfallhergang wie folgt: «Es hat stark gewindet. Dann gab es einen Ruck, wo sich das Seil bewegt hat.» Schliesslich sei die Kabine abgestürzt. Noch 20 Minuten vorher habe sich der Augenzeuge selbst in der Gondel aufgehalten. 

Die Nidwaldner Polizei, die für das Ereignis zuständig ist, will um 15 Uhr weitere Informationen bekanntgeben. Hier gehts zum Liveticker.


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