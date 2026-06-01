Heisse Gerüchte um Übernahme: Easyjet-Aktie hebt ab

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk



Rund um den britischen Billigflieger Easyjet kursiert derzeit ein Übernahmegerücht: Die US-Investmentfirma Castlelake gab am Freitag bekannt, ein Angebot für Übernahme der britischen Fluggesellschaft zu prüfen. Heute gehört das börsenkotierte Unternehmen den Aktionären und Aktionärinnen. Der grösste Einzelaktionär ist nach wie vor Gründer Stelios Haji-Ioannou (59), der rund 15 Prozent am Unternehmen hält.

Auch Castlelake besitzt bereits einen Teil der Billig-Airline – wenn auch nur ein kleiner: Der Investor ist mit 2,14 Prozent der Aktien am Unternehmen beteiligt.

Obwohl es noch gar kein offizielles Kaufangebot gibt, erlebte die Easyjet-Aktie am heutigen Montag einen Höhenflug: Am frühen Nachmittag notierte sie 8,8 Prozent im Plus, am Vormittag war sie gar auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert. Damit stiegt der Marktwert von Easyjet an der Londoner Börse auf knapp 3,5 Milliarden Franken.

Trotz des Aktien-Höhenflugs: An den Übernahmegelüsten der Amerikaner hat Easyjet keine Freude: Am Montag bezeichnete die Fluggesellschaft ein mögliches Übernahmeangebot als «höchst opportunistisch», da der Aktienkurs wegen der Unsicherheit im Nahen Osten und höheren Treibstoffpreisen zuletzt stark unter Druck geriet. Das Papier hat in den letzten 12 Monaten fast 25 Prozent eingebüsst.