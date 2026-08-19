Umsatzsprung treibt Aktie von Geberit auf 5-Monats-Hoch

Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Die Aktie der Sanitärtechnikfirma Geberit hebt ab: Bei Handelsstart an der Schweizer Börse konnte der Titel um fast 7 Prozent zulegen. Wenig später notierte er gar bei 8,46 Prozent. Damit ist die Aktie auf ihrem höchsten Stand seit März dieses Jahres.

Der Grund dahinter: Die Zahlen des WC-Herstellers glänzen. Im zweiten Quartal von April bis Juni konnte der Konzern einen Nettoumsatz von 838 Millionen Franken erzielen. Die Erwartungen von Analysten konnte Geberit damit übertreffen: Sie prognostizierten einen Umsatz von 810 Millionen Franken.

Auch im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen mit Sitz in Jona SG seine Zahlen deutlich steigern: Der Umsatz übertraf den Umsatz des Vorjahresquartals um 6,6 Prozent. Wenn man den Wert um den drückenden Effekt des starken Franken bereinigt, konnte der Konzern das Ergebnis gar um 8,8 Prozent steigern.

Bei der Produktion und Logistik lief im gesamten ersten Halbjahr alles rund, wie das Unternehmen mit Sitz in Jona SG in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Deswegen konnte die Firma deutlich mehr verkaufen, was den Gewinn kräftig nach oben trieb. Zusätzlich halfen höhere Preise, den starken Anstieg von Materialkosten und Löhnen gegenzusteuern.