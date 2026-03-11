Der Schweizer Tennisheld Roger Federer stieg letztes Jahr zum Sport-Milliardär auf. Jetzt hat er es auch in die neue Milliardärs-Liste des US-Magazins Forbes geschafft – zum ersten Mal. Sein Vermögen verdankt Federer lukrativen Sponsorendeals und klugen Investitionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federer erstmals auf Forbes-Milliardärsliste, Platz 3185 mit 1,1 Milliarden Dollar

Hauptvermögen durch Sponsorenverträge, Uniqlo-Deal bringt 240 Millionen Dollar bis 2028

On-Beteiligung: 3 Prozent Anteile, aktuell rund 400 Millionen Dollar wert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Eine solch hohe Rangierung kannte Roger Federer (44) während seiner Karriere eigentlich nie. Und trotzdem ist sie für den erfolgsverwöhnten Ex-Tennisprofi ein Meilenstein. Er hat es nämlich auf die diesjährige Milliardärsliste des US-Magazins Forbes geschafft – zum ersten Mal, geführt auf Platz 3185. Das Nettovermögen des Maestros beläuft sich demnach auf gut 1,1 Milliarden Dollar.

Den Milliardärsstatus hat Federer im letzten Sommer erreicht. Die US-Wirtschaftsagentur Bloomberg gab das Vermögen des ehemaligen Tennis-Stars im Juni 2025 mit 1,3 Milliarden Dollar an.

Lukrativer Uniqlo-Deal und On-Beteiligung

Roger Federer ist der erste Sport-Milliardär, der nicht aus den USA stammt. 2020 war der Schweizer gar der bestbezahlte Sportler der Welt. Sein Vermögen vermehrte er hauptsächlich abseits des Tennisplatzes – dank lukrativer Sponsorenverträge.

Zusammen mit seinem Manager Tony Godsick (54) baut der Basler auf langjährige Partnerschaften mit bekannten Marken. Dazu zählen etwa Rolex und Lindt & Sprüngli. Oder die mittlerweile in der UBS aufgegangene Credit Suisse. Der lukrativste Deal war aber der Wechsel von Nike zum japanischen Sportartikelhersteller Uniqlo 2018. Dieser ist trotz des Karriereendes vor vier Jahren bis 2028 gültig – und soll Federer insgesamt 240 Millionen Dollar einbringen.

Ein wichtiger Baustein des Federer-Vermögens ist auch seine Beteiligung an der Zürcher Laufschuhmarke On, bei der er 2019 eingestiegen ist. Laut Bloomberg hält der Tennis-Maestro rund 3 Prozent der Aktien. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von On auf rund 13,6 Milliarden Dollar, womit Federers On-Aktienpaket rund 400 Millionen wert sein dürfte.

Dem reichsten Ex-Sportprofi kann Federer aber nicht das Wasser reichen. Michael Jordan (63) schafft es in der neuen Forbes-Liste auf Platz 984 – mit einem Vermögen von 4,3 Milliarden Dollar. Geknackt hat die Basketball-Legende die Milliarden-Marke übrigens erste mehrere Jahre nach seinem Karriereende – wie Federer auch.