Wow, sind die gross geworden! An den Australien Open wird Roger Federer von der ganzen Familie begleitet. Auf der Tribüne feiern die Zwillinge Myla und Charlene sowie Leo und Lenny ihren Vater.

Töchter Myla und Charlene sind jetzt Teenager

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Es war der Moment, auf den die Tenniswelt in Melbourne sehnsüchtig gewartet hatte: Sechs Jahre nach seinem letzten offiziellen Auftritt kehrte Roger Federer (44) im Januar 2026 in die Rod Laver Arena zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Mirka (47) und allen vier Kindern feierte der Schweizer ein emotionales Comeback am Ort seiner grossen Triumphe. Für einmal waren aber die Augen auf die Tribüne gerichtet, wo der Federer-Clan fast vollzählig versammelt war.

Tritt Leo in Papas Fussstapfen?

Charlene Riva und Myla Rose, die inzwischen 16-jährigen Töchter sind zu jungen Frauen herangewachsen, die ihrer Mutter Mirka aufs Haar gleichen. Während sie früher oft spielend auf den Tribünen zu sehen waren, verfolgten sie das Geschehen nun sichtlich stolz. Die 11-jährigen Söhne Leo und Lenny sorgten wie gewohnt für lebhafte Stimmung. Besonders Leo scheint das Tennis-Gen geerbt zu haben: Federer verriet am Rande des Turniers, dass sein Sohn beginnt, den Sport «ernsthaft» zu verfolgen.

An Federers Seite durfte seine Frau Mirka nicht fehlen. Sie, die ihn während seiner gesamten Weltkarriere begleitete, wirkte in Melbourne entspannt und sichtlich glücklich über die neue Rolle der Familie. Ohne den Druck der Weltranglistenpunkte genossen die Federers das «Happy Slam»-Feeling sichtlich. Federer betonte, wie wichtig es ihm war, dass auch seine Eltern die Reise nach Australien antraten, um diesen Familienmoment gemeinsam zu erleben.

Glanzvoller Auftritt bei der Eröffnungszeremonie

Als Teil der neu eingeführten Eröffnungszeremonie bestritt Federer ein Showmatch unter dem Motto «Battle of the World No. 1s». An der Seite von Andre Agassi (55) bewies der Tennis-Star, dass er nichts von seinem Ballgefühl verloren hat. Die Fans in der ausverkauften Arena schenkten ihm eine Standing Ovation, als er den Platz betrat. Für Federer war es eine Rückkehr voller Nostalgie: «Wieder hier zu sein, an der Seite von Legenden wie Rod Laver, ist pure Gänsehaut», sagte er im On-Court-Interview.

Der Auftritt in Melbourne 2026 markiert ein neues Kapitel für Roger Federer: Weg vom verbissenen Profialltag, hin zum Botschafter des Sports, der seine Leidenschaft nun am liebsten mit seinen Liebsten teilt.