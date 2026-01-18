Der erste Turniertag der Australian Open geht noch ohne Schweizer über die Bühne. Ansonsten stehen aber schon zahlreiche Stars im Einsatz. Das sind die wichtigsten Fakten des ersten Tages.

Zverev korrigiert Fehlstart

Alexander Zverev (28, ATP 3) gewinnt beim Australian Open die Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo (24, ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 und steht in der zweiten Runde. Der Vorjahresfinalist bekundet lediglich im ersten Satz Mühe. Während Diallo mutig aufspielt, wirkt Zverev unkonzentriert, sodass er sich im Tiebreak geschlagen geben muss. In den folgenden drei Sätzen bleibt Zverev dann aber souverän, er verwertet seinen ersten Matchball nach 2:43 Stunden. Am Mittwoch trifft er entweder auf den Australier Alexei Popyrin oder auf den Franzosen Alexandre Müller.

Italienischer Shootingstar schon draussen

Eine erste Überraschung setzt es dagegen bei Flavio Cobolli (23, ATP 22) ab. Der Italiener, der im letzten Jahr bis in den Wimbledon-Viertelfinal vorgestossen ist, scheitert am britischen Qualifikanten Arthur Fery (23, ATP 185) deutlich in drei Sätzen (6:7, 4:6, 1:6). Cobolli war als Nummer 20 gesetzt.