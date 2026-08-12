Roger Federer ist kein Milliardär mehr

Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk



Schon sieben Jahre sind vergangen, seit Roger Federer (45) für 50 Millionen Dollar 2,5 Prozent der On-Aktien kaufte. Vor allem dank dieser Investition tauchte er letztes Jahr das erste Mal auf der renommierten Milliardärsliste von «Forbes» auf. Diesen Status ist er jetzt wieder los, wie das US-Magazin berichtet.

Der Grund: Die On-Aktie tauchte am gestrigen Dienstag zwischenzeitlich um über 20 Prozent. Und das, obwohl der Schweizer Laufschuhproduzent mit 850 Millionen Franken im zweiten Quartal einen neuen Rekordumsatz erzielte. Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse abgestraft. Denn das Ergebnis liegt unter den Markterwartungen. Zudem schraubt das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 zurück.

Für Federer bedeutet der On-Absturz einen Verlust von rund 52 Millionen US-Dollar. Sein Vermögen beträgt laut «Forbes» aktuell noch 952 Millionen US-Dollar.

Federer war der erste Sport-Milliardär ohne US-Pass. Mittlerweile haben die Fussball-Stars Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (39 ) die Milliardenmarke ebenfalls geknackt. 2020 war der Schweizer gar der bestbezahlte Sportler der Welt.