Trotz gutem Ergebnis: Anleger strafen On an der Börse ab

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Die Zahlen des Laufschuhproduzenten On sehen rosig aus: Im zweiten Quartal, also von April bis Juni 2026, fuhr der Sportartikel-Hersteller einen neuen Rekordumsatz ein. 850 Millionen Franken setzte On in dieser Zeit um, 13,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Auch konnte das Zürcher Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern und verdiente insgesamt 105 Millionen Franken.

Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse, wo die Firma kotiert ist, zum Handelsstart um 15.30 Uhr Schweizer Zeit abgestraft: Die Aktie fiel zu Beginn um satte 19 Prozent. Wenig später notierte sie gar bei einem Minus von 22 Prozent. Der Absturz zeichnete sich bereits im Vorhinein ab: Schon im vorbörslichen Handel verlor das Papier 17 Prozent. Der Grund: Trotz der guten Ergebnisse hatte On die Markterwartungen ‌verfehlt. Beispielsweise hatten Analysten mit einem Umsatz von 880 Millionen Franken, also rund 30 Millionen mehr, gerechnet. Und: Das Unternehmen rund um die Co-CEOs David Allemann (56) und Caspar Coppetti (49) schraubt die Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr zurück. Neu erwartet es ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Zuvor waren mindestens 23 Prozent anvisiert worden.