Über 10 Prozent im Minus: SpaceX-Aktie im Sinkflug

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Eigentlich sah alles rosig aus: Als die Mega-Firma SpaceX von Tech-Mogul Elon Musk (54) am 12. Juni an der New Yorker Börse gelistet wurde, legte sie einen fulminanten Start hin: Den ersten Handelstag beendete das Papier mit einem Kursplus von 19 Prozent, das Allzeithoch erreichte es am dritten offiziellen Handelstag mit 225 Dollar pro Aktie. Eine satte Zunahme von 60 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Der Coup machte Musk ​zum ersten Billionär der Geschichte. ​

Am Montag setzte die Aktie aber einen Abwärtstrend fort, der sich bereits letzte Woche anbahnte. Am Mittwoch und Donnerstag sank der Kurs um 5 respektive 3,6 Prozent. Heute Montag, nachdem die US-Börse nach einem Feiertag am Freitag wieder öffnete, folgt der grösste Kurssturz: Am Nachmittag (Schweizer Zeit) notierte die Aktie zeitweise um über 10 Prozent im Minus. Für viele Anleger, die nach dem Börsendebüt auf den SpaceX-Zug aufsprangen, sind die Gewinne nun praktisch wieder verpufft.

Ob die schlechte SpaceX-Bewertung des Finanzdienstleisters MSCI die Investoren verunsichert? Dieser verpasste der Firma von Musk jüngst die schlechteste Nachhaltigkeitsnote, die es im MSCI-ESG-Ranking gibt. Das kommt nur selten vor. Besonders viel Kritik gab es an der Unternehmensführung: Eine extreme Machtkonzentration bei Insidern, mögliche Interessenkonflikte sowie mangelnde Unabhängigkeit des Aufsichtsrates lassen SpaceX in keinem guten Licht dastehen.