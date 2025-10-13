Europas Börsen reagieren gelassen auf neue China-Zölle

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Innert 40 Minuten wurden am Freitag beim US-Index S&P 500 rund 1,5 Billionen an Börsenwert vernichtet. Der Auslöser: Die neue Strafzoll-Runde von Donald Trump (79) gegen China. Entsprechend gespannt erwarteten die Analysten den Start von Europas Börsen in die Woche. Und dürfen nun aufatmen: Die wichtigen Börsenindizes legen im Plus los. Der SMI hat kurz nach dem Handelsstart um 0,14 Prozent zugelegt. Der deutsche Dax ist um 0,5 Prozent gestiegen. Und der Euro Stoxx 50 klettert um 0,6 Prozent.

Der Grund: Die Wogen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich wieder etwas geglättet. So schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social: «Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut. Der hoch respektierte Präsident Xi hat nur einen schlechten Moment gehabt.» Xi wolle «keine Depression» für sein Land, und er selbst wolle das auch nicht, fügte Trump hinzu.

Am Freitag hatte der US-Präsident noch zusätzliche Zölle von 100 Prozent ab spätestens November angedroht, weil Peking den Export von Technologien im Zusammenhang mit seltenen Erden strenger kontrollieren will. Die Anlegerschaft scheint die deseskalierende Worte von Trump als Rückzieher zu werten – getreu seinem Ruf als «Taco». Was es damit auf sich hat und weshalb die Schweizer Börse oft dem US-Präsidenten trotzt, erkläre ich dir in dieser Analyse. Auch der Goldpreis und der Bitcoinkurs steigen nach Verlusten Ende letzte Woche wieder.