US-Präsident Donald Trump reagiert auf die neuen chinesischen Exportbeschränkungen. Seltene Erden werden für den Bau von Akkus gebraucht.

Trump verhängt neue Zölle von 100 Prozent gegen China

Trump verhängt neue Zölle von 100 Prozent gegen China

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf China. Foto: AP

Donald Trump (79) reagiert auf die schärferen Exportkontrollen für seltene Erden in China. Der US-Präsident kündigte deshalb zusätzliche Zölle gegen das Land in Höhe von 100 Prozent an. Sie sollen laut Trump spätestens ab dem 1. November in Kraft treten.

Die Zölle gälten über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export «kritischer Software» nach China an.

China dominiert Abbau und Verarbeitung

Seltene Erden werden für die Herstellung von Akkus gebraucht. Für Trump hat die Versorgungssicherheit deshalb höchste Priorität. China dominiert den Abbau und die Verarbeitung dieser kritischen Rohstoffe.

Das Land hatte die schärferen Kontrollen mit Sicherheitsbedenken begründet. Doch China setzt die seltenen Erden schon länger auch als Druckmittel in Verhandlungen ein.