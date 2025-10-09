China hat neue Exportkontrollen für Technologien im Bereich der seltenen Erden eingeführt. Die Massnahme gilt sofort, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte.

Eine Mine für seltene Erden im Bergbaudistrikt Baiyunebo in China. (Archivbild) Foto: KEYSTONE/AP CHINATOPIX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Betroffen sind laut Ministerium Technologien zur Förderung, Verarbeitung und Wartung von Produktionsanlagen für seltene Erden. Auch Unternehmen ausserhalb Chinas, die Produkte oder Technologien mit chinesischem Ursprung exportieren, unterliegen künftig Auflagen. Ausfuhren mit militärischem Verwendungszweck sollen generell untersagt werden. Exporteuren wird zudem eine Genehmigungspflicht auferlegt.

Peking begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Einige ausländische Organisationen hätten kontrollierte Materialien oder Produkte chinesischer Herkunft in sensiblen Bereichen wie dem Militär verwendet, was eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle, erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Seltene Erden sind unverzichtbar für Branchen wie Elektronik, Elektromobilität, Energie und Rüstung. China ist mit rund einem Drittel der weltweiten Reserven der grösste Produzent und verarbeitet den Grossteil der globalen Fördermengen. Die Dominanz verschafft dem Land erheblichen Einfluss in den Handelskonflikten mit den USA und Europa.

Bereits seit April unterliegen bestimmte Exporte einem Lizenzsystem, das weltweit zu Engpässen führte. Die EU hatte im Sommer zwar ein verbessertes Exportmechanismus-Abkommen mit China angekündigt, doch laut der EU-Handelskammer in Peking klagen viele Unternehmen weiterhin über eingeschränkten Zugang zu den begehrten Materialien.