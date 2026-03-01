Börsen im Nahen Osten geben deutlich nach

Absturz auf unter 75'000 Dollar – Bitcoin steckt in der Vertrauenskrise

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk

Am letzten Tag im Monat war es soweit: Der Bitcoin fiel am Samstag, 31. Januar, unter die Marke von 80'000 Dollar – und setzte damit seinen seit Mitte Januar anhaltenden Abwärtstrend fort. Auch der Start in den Februar ist der Krypto-Leitwährung nicht geglückt. Denn am Montag ging es in den frühen Morgenstunden gar kurzzeitig unter die Marke von 75'000 Dollar. Und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025, als US-Präsident Donald Trump (79) mit seinen Zolltafeln die Börsen durchgeschüttelt hatte.

In den vergangenen Stunden hat sich der Bitcoin-Kurs zwar etwas erholt. Trotzdem hat er seit Jahresbeginn über 10 Prozent eingebüsst. Der grössten Digitalwährung der Welt macht der starke Dollar zu schaffen. Die US-Währung hat nach der Nominierung von Kevin Warsh (55) für den Posten des künftigen US-Notenbankenchefs zugelegt. Warsh gilt als Verfechter einer restriktiven Geldpolitik. Heisst: Analysten gehen davon aus, dass er die Geldmenge verknappen könnte. Nur schon diese Befürchtungen haben den Dollar verteuert.

Gleichzeitig hat der Bitcoin mit einer langfristigen negativen Entwicklung zu kämpfen. Institutionelle Anleger, die den Bitcoin-Kurs 2025 lange Zeit nach oben getrieben hatten, ziehen sich seit einigen Monaten wieder aus dem Krypto-Markt zurück. Alleine im Januar verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs einen Nettoabfluss von 1,6 Milliarden Dollar. Ein Zeichen, dass das Vertrauen auch bei der breiten Masse sinkt. Kryptoexperte Rino Borini (52) hatte den Absturz auf unter 80'000 Dollar bereits im November kommen sehen. Sein damaliger Rat für Bitcoin-Anleger: «Ruhig bleiben.» Mehr über Borinis Einschätzungen liest du hier im Artikel von Kollege Nicola Imfeld.