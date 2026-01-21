Das Fine-Dining-Konzept hat trotz 17 GaultMillau-Punkten und 2 Michelin-Sternen nicht rentiert und schliesst. Lediglich mittags bleibt die Küche für günstigere Lunch-Menüs geöffnet.

Darum gehts Das Skin's in Lenzburg AG schliesst per 28. März

Künftig werden nur noch Mittagsmenüs angeboten

Das Lokal gehört zur Schönheitsklinik-Gruppe Skinmed Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Räucheraal an einer Loorbeer-Reduktion oder Zanderfilet mit Shiitake-Pilzen und einer Soja-Buttersauce: Solche und weitere Edelmenüs werden im Michelin-Lokal«Skin's» in Lenzburg AG bald zum letzten Mal aufgetischt. Am Mittwoch gab der Spitzengastronom die Schliessung bekannt, wie zuerst das Branchenmagazin «GaultMillau» berichtete. «Das Skin's verabschiedet sich ab dem 28. März 2026 vom abendlichen Fine-Dining-Angebot», heisst es auch auf der Website. Der Grund: Das Restaurant hat scheinbar nicht genug Profit abgeworfen – trotz zwei Michelin-Sternen und zuletzt 17 GaultMillau-Punkten!

Das Skin's, das sich in Gehnähe zum Bahnhof Lenzburg befindet, gehört zur Schönheitsklinik Skinmed. Diese betreibt in der Deutschschweiz insgesamt fünf Standorte. Klinik- und Restaurant-Gründer sowie Inhaber ist der deutsche Arzt Felix Bertram (49). Er gründete das Restaurant im Jahr 2022. Bekanntheit erlangte der Schönheitsexperte unter anderem auch durch seine Teilnahme in der TV-Gründershow «Die Höhle der Löwen Schweiz», in der er als Juror und Investor auftrat.

Mittagsbetrieb soll weiterlaufen

Kleiner Trost für die Gourmetfans: Die Küche bleibt nicht ganz kalt. In einer Medienmitteilung heisst es, die Mittagsgastronomie schaffe «langfristig den grössten Mehrwert» – für Unternehmen und Gäste. Daher richte man sich künftig konsequent auf dieses Angebot aus.

Somit wird der Betrieb zur reinen Kantine für Mitarbeitende und Externe. Statt Haute Cuisine gibt es dort einfachere, deutlich günstigere Menüs. Einen Lunch mit zwei Gängen gibts ab 35 Franken.

Weitere Edelbeizen im Aargau konkurs

Kürzlich traf die Pleitewelle, die derzeit durch die Schweizer Gastrobranche rollt, auch ein anderes gehobenes Lokal im Aargau: Das Wirtepaar der traditionsreichen Mühle in Oberentfelden musste im Januar Konkurs anmelden. Zwar wurde dort keine Sterneküche serviert, aber die Beiz hatte einst ebenfalls 13 GaultMillau-Punkte. Nur 20 Monate nach der Übernahme sind jetzt die Lichter aus, das Restaurant hat für immer geschlossen.

Das Lokal Paradies in Baden AG traf es vergangenen Oktober. Nur wenige Tage, nachdem es von GaultMillau noch mit 15 Punkten ausgezeichnet worden war, machte der Betrieb überraschend dicht. Der Grund: wirtschaftlicher Druck und akuter Personalmangel. Letzterer verhilft immerhin den beiden Skin's-Köchen zu einem Neuanfang: Küchenchef Kevin Romes steht laut GaultMillau kurz vor einem Vertragsabschluss für eine neue Stelle. Und Sous-Chef Pascal Horber soll mit namhaften potenziellen Arbeitgebern im Gespräch sein.