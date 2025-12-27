DE
FR
Abonnieren

Silvester-Gäste auf dem Uetliberg haben ein Problem
Beizer-Duo schmeisst hin – Zürcher Aussichtslokal plötzlich zu

Kurz vor Neujahr bleibt das Uto Staffel auf dem Uetliberg geschlossen. Die Gastronomen Till Bächtold und Martin Angst ziehen sich nach nur zehn Monaten zurück. Neue Pächter sind bereit – für Gäste fällt der Silvester-Anlass aber ins Wasser.
Publiziert: 17:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Gastronomen Till Bächtold und Martin Angst gehen – die neuen Pächter stehen schon bereit.
Foto: Karin Frautschi

Darum gehts

  • Das Restaurant Uto Staffel auf dem Uetliberg ist überraschenderweise geschlossen
  • Die Betreiber mussten den geplanten Silvesterabend kurzfristig absagen
  • Zwischen Januar und September 2025 meldeten fast 900 Restaurants Konkurs an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Es weht eine eisige Bise durch die Schweizer Küchen. Kaum haben sie sich von den Folgen der Corona-Krise erholt, machen Tag für Tag Lokale zu. Egal, ob einfache Quartierbeiz oder nobles Sternerestaurant. Alleine zwischen Januar und September 2025 mussten fast 900 Gastrobetriebe Konkurs anmelden, so die Wirtschaftsauskunftei Crif. Das ist gut ein Viertel mehr als noch im Vorjahr. Es sind Zahlen, die erschrecken.

Die unheimliche Serie geht sogar über die Feiertage weiter. Die Gastronomen Till Bächtold und Martin Angst werfen den Bettel überraschenderweise auf dem Uetliberg hin, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Das bekannte Aussichtslokal Uto Staffel ist seit dieser Woche geschlossen. Die beiden Beizer haben erst im Februar diesen Jahres übernommen. 

Kein Silvester-Menu

«Das Uto Staffel ist für uns schlicht zu weit weg», erklärt Till Bächtold gegenüber der Zeitung. Es brauche jemanden vor Ort, der beispielsweise entscheiden könne, ob die Beiz bei schlechtem Wetter geschlossen bleibe. Die beiden Gastronomen sind bereits in verschiedenen Funktionen in mehreren Restaurants im Raum Zürich involviert. «Den zusätzlichen Betrieb des Uto Staffel haben wir uns vielleicht zu einfach vorgestellt.»

Mehr zur Gastrobranche
Kult-Beiz in der Au ZH schliesst – Gemeinde soll übernehmen
Ruf nach Staatsrettung
Kult-Beiz in der Au ZH schliesst – Gemeinde soll übernehmen
Gastro-König Péclard gibt edle Badi-Beiz an der Goldküste auf
Zu hohe Kosten, zu wenig Sonne
Gastro-König Péclard gibt Badi-Beiz an der Goldküste auf
Das sind die 10 grössten Fehler der Schweizer Beizer
Gastro-Experte warnt
Das sind die 10 grössten Fehler der Schweizer Beizer
Das sind die zehn spektakulärsten Gastro-Pleiten des Jahres
Geldsorgen, Knatsch und Crash
Hunderte Wirtinnen und Wirte gingen dieses Jahr pleite

Immerhin: Die Mitarbeitenden können die Beizer in ihre anderen Lokale integrieren. Neue Pächter stehen im Restaurant auf dem Uetliberg ebenfalls schon bereit. «Wir wollen es ordentlich übergeben», sagt der scheidende Bächtold gegenüber dem «Tages-Anzeiger». «Den Silvesterabend mussten wir halt absagen.» Wer den Start ins neue Jahr mit einem Leckerbissen und einem Blick auf die Stadt und den Zürichsee feiern wollte, schaut jetzt also in die Röhre.

Dabei ist der Silvester-Anlass immer noch auf der Homepage ausgeschrieben. Für 119 Franken hätte es ein 4-Gänge-Menu mit Apéro und Mitternachts-Prosecco auf der Terrasse gegeben. Ein Indiz, dass der Wechsel schnell vonstattenging.

Bereits Anfang Januar wollen die neuen Pächter starten. Um wen es sich dabei handelt, verrät Bächtold nicht. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht auch ein weiteres Kapitel in der Schweizer Gastro-Misere schreiben müssen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen