Nvidia baut seinen Standort in Zürich aus. Der Chip-Konzern entwickelt dort Software für menschenähnliche Roboter. Laut einem Bericht sollen bald 400 Angestellte in der Europaallee arbeiten. Auch Anthropic setzt voll auf Zürich.

Darum gehts Google beschäftigt gut 5000 Menschen in Zürich, dem grössten Entwicklungsstandort ausserhalb der USA

Anthropic mietet Büros für 150 Personen, die Jahresmiete dürfte zwei Millionen Franken betragen

Nvidia entwickelt in Zürich Software für Roboter und soll künftig 400 Mitarbeitende beschäftigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Silicon Valley findet Gefallen an Zürich. Die Limmatstadt mausert sich immer mehr zum KI-Hotspot. Die amerikanischen Tech-Giganten investieren viel Geld in den Standort. Allen voran Google: Der Suchmaschinenriese beschäftigt in Zürich mittlerweile gut 5000 Menschen – nirgendwo ausserhalb der USA unterhält der Konzern einen grösseren Entwicklungsstandort.

Auch der ChatGPT-Konkurrent Anthropic drückt aufs Gaspedal. Das Unternehmen, das soeben einen fulminanten Start an der Börse hingelegt hat, mietet in der historischen Fraumünsterpost 2500 Quadratmeter Bürofläche mit Platz für 150 Mitarbeitende. Die Jahresmiete dürfte zwei Millionen Franken betragen. Auch OpenAI, Microsoft und Meta buhlen in Zürich um die besten Köpfe – teils mit Megalöhnen.

Nvidia schafft 400 Jobs in Zürich

Und nun baut ein weiterer amerikanischer Tech-Gigant seine Präsenz in der Schweiz massiv aus: der weltgrösste KI-Chipkonzern Nvidia. Er hat sich an bester Lage an der Zürcher Europaallee eingemietet. Und tüftlet dort an einer der wichtigsten Zukunftstechnologien. Hinter verschlossenen Türen sollen sich bereits Dutzende Roboter durch die Büros bewegen, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet.

Mittlerweile beschäftigt Nvidia in Zürich schon über 300 Mitarbeitende. Bald sollen es sogar 400 sein. Zusätzliche Büroflächen würden bereits angemietet, heisst es im Bericht. Offiziell bestätigt sind diese Zahlen nicht. In Zürich entwickelt der Konzern Software, mit der menschenähnliche Roboter zunächst in virtuellen Welten trainiert werden, bevor sie in der realen Welt zum Einsatz kommen. Firmengründer Jensen Huang (63), der in den vergangenen Wochen mit seinen Affären und einem Mega-Comeback als CEO für Schlagzeilen gesorgt hat, wittert hier ein Geschäft mit einem Potenzial von mehreren Billionen Dollar.

Ingenieure verzweifelt gesucht

Auch sein Sohn Spencer Huang (36), der bei Nvidia als Produktchef für Robotik-Software mitverantwortlich ist, soll bereits in den Zürcher Büros gesichtet worden sein, weiss die «Schweiz am Wochenende».

Wie ambitioniert die Amerikaner in der Schweiz sind, zeigt ein Blick auf die offenen Stellen. Gesucht werden Ingenieure, die humanoiden Robotern das Laufen beibringen, sowie Spezialisten für Computersimulationen. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden ETH und der Universität Zürich soll vorangetrieben werden.