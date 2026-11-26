Der US-Konzern Anthropic expandiert in Zürich – und buhlt mit grosszügigen Löhnen um die klügsten KI-Köpfe. Die Saläre zeigen: Der Wettstreit um Spitzenleute im Bereich der künstlichen Intelligenz hat längst auch die Schweiz erreicht.

Darum gehts Anthropic baut seinen Zürcher Standort aus und will 150 Arbeitsplätze schaffen

Bereits im Frühjahr lockte der US-Konzern in Zürich mit Jahreslöhnen von bis zu 680'000 Franken

Megasaläre und grosszügige Zusatzleistungen verschärfen den Konkurrenzkampf um Schweizer KI-Talente

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der KI-Riese Anthropic baut seinen Standort in Zürich massiv aus. Dafür hat sich das US-Unternehmen in der ehemaligen Fraumünsterpost direkt an der Limmat eingemietet. 2500 Quadratmeter Bürofläche soll sich Anthropic laut Recherchen des «Tages-Anzeigers» im edlen Gebäudekomplex gekrallt haben. Geschätzte Jahresmiete: zwei Millionen Franken.

Bislang zählt das Zürcher Team der Firma hinter dem KI-Chatbot Claude gerade einmal 20 Mitarbeitende. Doch nicht nur für die neuen Büroräumlichkeiten greift Anthropic tief in die Tasche. Auch bei den Löhnen fürs Personal lässt sich der Konzern nicht lumpen.

Sechsmal mehr Lohn als der Schweizer Durchschnitt

Ob Meta, Google, Microsoft, OpenAI oder eben Anthropic: Die amerikanischen Tech-Giganten buhlen um die besten KI-Fachkräfte. Im Silicon Valley, wo die Konzerne ihre Hauptsitze haben, ist ein Kampf um die klügsten Köpfe entbrannt. Für besonders gefragte Spezialisten schnüren die Firmen laut US-Medien Vergütungspakete in zweistelliger Millionenhöhe.

Dieser Lohnpoker hat längst auch die kleine Schweiz erreicht. Bereits im Frühjahr schrieb Anthropic in Zürich Stellen für KI-Ingenieure und -Forscher mit Jahreslöhnen zwischen 280'000 und 680'000 Franken aus, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Aktuell sucht der Konzern in Zürich erneut nach solchen KI-Fachkräften – hält sich bei den Löhnen aber bedeckt. Zum Vergleich: Ein KI-Ingenieur verdient hierzulande laut dem Jobportal Swissdevjobs im Schnitt rund 113'600 Franken. Bei Anthropic winkt also im besten Fall fast das Sechsfache.

Auch ein Blick auf die aktuellen US-Stelleninserate des KI-Riesen lässt aufhorchen: Für einen Entwickler ohne Führungsverantwortung etwa in New York stellt Anthropic einen Jahreslohn zwischen 305'000 und 385'000 US-Dollar (254'000 bis 321'000 Franken) in Aussicht.

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US-KI-Giganten buhlen um Schweizer Talente

Doch nicht nur mit attraktiven Salären will Anthropic bei den Fachkräften punkten: In den USA lockt Anthropic mit 22 Wochen bezahltem Elternurlaub. Hinzu kommen je nach Standort Aktienpakete, kostenlose Mahlzeiten im Büro und Zuschüsse für die Ausstattung des Homeoffice. Die allgemeine Präsenzpflicht beträgt bei den ausgeschriebenen Stellen in Zürich gerade einmal 25 Prozent. Heisst: Je nach Stelle kann bis zu drei Viertel der Arbeitszeit ausserhalb des Büros erledigt werden.

Für junge Schweizer KI-Talente – etwa Studierende der ETH Zürich und der EPFL in Lausanne – sind solche Angebote verlockend. Wie gross die Sogwirkung der US-Tech-Konzerne ist, zeigt ein Blick auf die ehemaligen Doktoranden des ETH AI Center: Sieben von zwölf Abgängern, deren beruflicher Werdegang öffentlich ist, sind laut der «NZZ» bei amerikanischen Tech-Konzernen gelandet.

Die US-Giganten knüpfen schon früh Kontakte zu den Schweizer Nachwuchstalenten – etwa über Praktika, Mentoringprogramme oder die Finanzierung von Forschungsprojekten. Allein Google hat dem ETH AI Center in diesem Jahr laut der Zeitung eine halbe Million Franken gespendet.