Nach einem fulminanten Börsendebüt ist die Aktie des KI-Unternehmens Anthropic hart gelandet. Kleinanlegern auf der ganzen Welt drohen schon jetzt Verluste. Auch in der Schweiz.

Darum gehts Die Anthropic-Aktie fiel nach dem Börsendebüt von rund 115 auf 88 Dollar, am Freitag um 8,5 Prozent

Für Privatanleger waren 20 Prozent der Aktien reserviert, darunter auch für Schweizer Anleger

Der Ausbau von KI-Rechenzentren wird laut Morgan Stanley durch Strommangel und Kosten erschwert

Beat Schmid Wirtschaftsredaktor

Nach dem Börsengang flog Anthropic-Chef Dario Amodei (43) in die Ferien. Wie italienische Medien berichten, landete er am Freitagnachmittag mit seinem Privatjet in Brindisi, um sich nach den hektischen Tagen zu entspannen. Er und seine Frau sollen in Süditalien ein Pferd besitzen, heisst es. Der KI-Unternehmer kann es sich leisten. Der Börsengang liess sein Privatvermögen auf 23 Milliarden Dollar explodieren.

Für Tausende Kleinanleger ist der grösste Börsengang aller Zeiten allerdings zu einem nervenzerreissenden Investment geworden. Die Aktie von Anthropic schoss am Donnerstag auf rund 115 Dollar hoch. Doch dann ging es nur noch abwärts. Am Freitag brach die Aktie um 8,5 Prozent auf 88 Dollar ein. Auch andere Technologietitel stürzten ab. Ähnlich extreme Korrekturen erlebten die Märkte zuletzt während der Covid-Pandemie.

Tausende Kleinanleger aus der Schweiz

Anfang Woche war die Stimmung noch eine ganz andere. Um die Euphorie zusätzlich anzuheizen, hatte Anthropic besonders vielen Kleinanlegern Zugang zum Börsengang eröffnet. Insgesamt stellte das Unternehmen 20 Prozent aller Aktien für Retailinvestoren zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie bei anderen Börsengängen, bei denen institutionelle Investoren üblicherweise rund 90 Prozent der Aktien erhalten. In Grossbritannien wurden Privatanlegern rund 3,6 Millionen Aktien zugeteilt. Weitere knapp 9,7 Millionen Aktien gingen an Privatanleger in der EU, Norwegen und der Schweiz.

Wie viele davon in den Depots von Schweizer Kleinanlegern gelandet sind, ist nicht bekannt. Geschätzt dürften mehrere Tausend Anleger Aktien erhalten haben. Gemäss Quellen war das für Privatanleger vorgesehene Aktienkontingent beim Anthropic-Börsengang rund siebenfach überzeichnet. Das heisst: Wer sieben Aktien kaufen wollte, bekam wegen des grossen Andrangs nur eine zugeteilt.

Die Schweiz ist im Unterschied zu anderen europäischen Staaten ein Land mit vielen Kleinanlegern. Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) ist der Anteil der Investorinnen und Investoren in der Schweiz über die letzten Jahre gewachsen: von 49 Prozent im Jahr 2024 auf 52 Prozent im vergangenen Jahr.

Damit liegt die Schweiz über den Nachbarländern. Deutschland und Italien kommen gemäss einer aktuellen Untersuchung auf 46 beziehungsweise 44 Prozent. In Frankreich liegt der Wert bei lediglich 17 Prozent. Damit befindet sich die Schweiz fast auf Augenhöhe mit dem Börsenland USA, wo die Aktionärsquote gemäss einer Untersuchung der US-Notenbank Fed zuletzt von 58 Prozent im Jahr 2022 auf 56 Prozent im Jahr 2025 gefallen ist.

Überirdische Bewertung – messianische Botschaft

Nur zwei Tage nach dem Mega-Börsengang also die grosse Ernüchterung. Die Aktie liegt wieder fast beim Ausgabekurs. In Börsenforen sind die Turbulenzen zum Dauerthema geworden. Auf Reddit prophezeite ein Nutzer: Von jetzt an geht es nur noch abwärts. Bis jetzt behielt er recht.

Seine Skepsis ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Bewertung von Anthropic bleibt mit rund 1,6 Billionen Dollar überirdisch hoch. Dabei handelt es sich beim Unternehmen hinter dem Chatbot Claude um ein KI-Labor, das Ende 2024 noch keine 1000 Beschäftigten zählte. Die astronomische Bewertung widerspiegelt die grosse Hoffnung, dass sich mit künstlicher Intelligenz künftig exponentiell steigende Gewinne erzielen lassen.

Dario Amodei gelang es dabei nicht nur, eine Geschäftsidee zu verkaufen. Er verstand es auch, sein Unternehmen mit einer fast schon messianischen Botschaft zu verknüpfen. Amodei verspricht eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz die menschlichen Fähigkeiten in weiten Teilen übertreffen und Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend verändern könnte. Er überhöht sein Geschäftsmodell mit ähnlichen Fantasien wie Elon Musk, der mit SpaceX den Weltraum als neuen Lebensraum für den Menschen erschliessen möchte.

Nüchternere Beobachter würden sagen, dass hier haufenweise Hoffnungen und Illusionen verkauft werden. Vielleicht ist ihr Urteil zu harsch. Womit sie aber recht haben: Auch messianisch aufgeladene Unternehmen wie Anthropic oder SpaceX müssen letztlich ihre Aktionäre zufriedenstellen. Diese wollen Renditen sehen, irgendwann auch Dividenden. Und diese müssen zuerst erwirtschaftet werden. Anthropic generiert zwar hohe Cashflows, hat aber noch keinen Dollar Gewinn geschrieben.

KI stösst an physikalische Grenzen

Tatsächlich haben sich die Aussichten nicht erst seit letztem Freitag eingetrübt. Das Problem ist, dass die KI-Revolution schon bald an physikalische Grenzen stossen könnte. Eine Studie der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley zeigt, wo die Probleme liegen: bei den Rechenzentren, in denen die Modelle ihre Arbeit verrichten. Die Analysten erwarten, dass die weltweiten Kapazitäten dieser KI-Fabriken bis 2030 um durchschnittlich 23 Prozent pro Jahr wachsen. Die verbrauchte Computerleistung soll von 136 Gigawatt Ende 2026 auf 316 Gigawatt ansteigen.

Das Problem: Für den Ausbau gibt es schlicht nicht genügend Strom. Schon jetzt gibt es Verteilkämpfe um die Energie, die sich in Zukunft noch verschärfen könnten. Allein in den USA könnte bis 2028 eine Versorgungslücke von bis zu 70 Gigawatt entstehen. Das entspricht ungefähr der Leistung von 70 Atomkraftwerken der Grösse des AKWs Gösgen, das ein Gigawatt Leistung liefert.

Damit ist Strom zu einem entscheidenden Flaschenhals für den KI-Boom geworden. Elon Musk (55) prophezeite vor kurzem, dass bereits Ende 2026 mehr KI-Chips produziert werden könnten, als sich überhaupt in Betrieb nehmen lassen. Laut Musk fehlt es nicht nur an Strom, sondern auch an Transformatoren, Kühlsystemen und der übrigen Infrastruktur. Die Folge sind steigende Preise: Gemäss Morgan Stanley haben sich die Kosten für den Bau neuer Anlagen innerhalb eines Jahres um 12 Prozent erhöht.

Der andere Engpass ist die Finanzierung. Weltweit wurden bis Oktober 2026 für den Ausbau der KI-Infrastruktur bereits Schulden im Umfang von 471 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufgenommen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im gesamten Vorjahr. Mit steigenden Zinsen wird es immer schwieriger, an neue Mittel für den Bau der immer teureren KI-Fabriken zu kommen.

Das Schöne ist: Schweizer Kleinanleger, die weiter an den KI-Boom glauben, müssen ihr Geld gar nicht in Amerika investieren. Morgan Stanley hat in seiner Studie Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengestellt, die vom Ausbau der Rechenzentren profitieren könnten. Darunter finden sich auch vier Schweizer Börsenunternehmen: ABB, Belimo, Holcim und Sika.