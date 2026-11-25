Vergangene Woche legte Anthropic einen historischen Börsengang hin. Jetzt setzt die Firma hinter dem Chatbot Claude voll auf den Standort Zürich: Sie zieht bald an einen Ort mit bewegter Vergangenheit – und bezahlt eine Millionenmiete.

Darum gehts Anthropic mietet 2500 m² in der Zürcher Fraumünsterpost

Rund 150 Arbeitsplätze sollen im ersten Halbjahr 2027 entstehen

Die Jahresmiete dürfte rund zwei Millionen Franken betragen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Mit seinem KI-Agenten Claude ist Anthropic zu den grossen Gewinnern im globalen Boom von künstlicher Intelligenz (KI) aufgestiegen. Und letzte Woche feierte der KI-Riese den grössten Börsengang der Geschichte – wobei der Kurs seither stark unter Druck geraten ist. Jetzt baut der ChatGPT-Rivale seine Präsenz in der Schweiz massiv aus. Anthropic hat sich an bester Lage in Zürich 2500 Quadratmeter Bürofläche gesichert, wie Recherchen des «Tages-Anzeigers» zeigen. Das gehypte Unternehmen zieht in die historische Fraumünsterpost direkt an der Limmat.

Die Tech-Firma betreibt zwar bereits seit Anfang 2025 ein eigenes Büro in der Limmatstadt. Bisher war das Schweizer Team aber gerade einmal rund 20 Personen gross, wie Auswertungen auf dem Karrierenetzwerk Linkedin belegen. Damit dürfte bald Schluss sein: Die neu gemietete Fläche bietet laut «Tages-Anzeiger» Platz für rund 150 Arbeitsplätze. Weltweit beschäftigt der 2021 gegründete Konzern mittlerweile 5000 Mitarbeitende.

Miete dürfte rund zwei Millionen kosten

Aktuell gehört die Fraumünsterpost der Immobilienfirma Swiss Prime Site. Das geschichtsträchtige Gebäude erlangte 1997 nationale Bekanntheit als Schauplatz des legendären 53-Millionen-Franken-Postraubs. Die Besitzerin saniert den Bau nun umfassend. Im ersten Halbjahr 2027 sollen die neuen Büros bezugsbereit sein.

Für die Räumlichkeiten muss Anthropic gehörig Geld in die Hand nehmen. Der Immobiliendienstleister Colliers bietet aktuell weitere Flächen im selben Gebäude für 800 Franken pro Quadratmeter und Jahr an. Bei ähnlichen Konditionen dürfte Anthropic jährlich rund zwei Millionen Franken Miete hinblättern.

Zürich lockt US-Tech-Giganten an

Mit dem Einzug in die Fraumünsterpost folgt Anthropic dem Beispiel anderer US-Tech-Konzerne mit ihren Ambitionen in Zürich. So hat sich die Facebook-Mutter Meta 2025 im prestigeträchtigen Neubau «Lake» am Mythenquai 10'000 Quadratmeter direkt am Zürichsee gesichert. Zudem baute Meta im Zürcher Sihlcity zwei Stockwerke für rund vier Millionen Franken um.

Doch nicht immer ziehen die Tech-Riesen auch ein. Der Suchmaschinen-Gigant Google liess in Zürich zwei frisch sanierte Bürogebäude an bester Lage über Jahre leer stehen – am General-Guisan-Quai und an der Müllerstrasse. Bei Anthropic dürften die neuen Büros an der Limmat hingegen bald dringend gebraucht werden.