Alexander Zverev kämpft sich nach einem Fünf-Satz-Krimi gegen Quentin Halys in die nächste Runde der US Open. Zwei Topgesetzte scheiden derweil aus. Auch bei den Frauen gibt es beinahe eine Überraschung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Zverev gewinnt nach viereinhalb Stunden gegen Quentin Halys bei US Open

Gaël Monfils beendet Karriere nach US Open und wird Vermögensverwalter

Iga Swiatek zieht ohne Probleme in die nächste Runde ein

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alexander Zverev (29, ATP 2) zieht in die nächste Runde der US Open ein. Der Deutsche gewinnt gegen Quentin Halys (29, ATP 52) nach fünf Sätzen 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3.

Damit hat der Deutsche bereits den nächsten Nachtschicht-Krimi am US-Turnier hinter sich. Die Partie gegen den Franzosen ist nach knapp viereinhalb Stunden erst um 2.15 Uhr Ortszeit beendet. Bereits zum Auftakt musste Zverev zittern. Gegen den Italiener Lorenzo Sonego (31, ATP 89) verwandelte der Weltranglisten-Zweite seinen Matchball erst um 1.55 Uhr Ortszeit.

«Die Leistung war ehrlich gesagt ziemlich beschissen», urteilt Zverev noch auf dem Court nach dem Sieg gegen Halys. «Ich hoffe, ich spiele bald besser», wünscht sich der 29-Jährige nach der Zitterpartie für den weiteren Turnierverlauf. Im Sechzehntelfinal trifft Zverev nun am Sonntagabend auf Alejandro Tabilo (29, ATP 28). Gegen den Chilenen trat er in seiner Karriere bislang zweimal an und gewann dabei beide Duelle.

Weitere Topgesetzte scheiden aus

Nach dem Erstrunden-Aus von Novak Djokovic bleiben mit Félix Auger-Aliassime (26, ATP 4) und Alex de Minaur (27, ATP 7) in der zweiten Runde zwei weitere Topgesetzte hängen. Auger-Aliassime muss sich vom Russen Karen Chatschnow (30, ATP 50) dominieren lassen. Der Kanadier, der im Vorjahr im Halbfinal des US-Turniers stand, verliert gegen Chatschnow in vier Sätzen 7:6, 3:6, 2:6, 2:6. De Minaur unterliegt Botic van de Zandschulp (30, ATP 70) überraschend deutlich. Der Australier muss sich dem Holländer 4:6, 5:7 und 2:6 geschlagen geben.

Monfils verlässt die Tennisbühne

Nach Stan Wawrinka verlässt zudem ein weiteres Tennis-Ass mit seinem US-Open-Out die Tennisbühne. In der zweiten Runde unterliegt Gaël Monfils (40, ATP 311) dem Amerikaner Learner Tien (20, ATP 15) 3:6, 4:6, 3:6. Für den Franzosen war es das letzte Grand-Slam-Turnier, im Anschluss an die laufende Saison beendet er seine Karriere.

Entsprechend wird Monfils nach der Partie geehrt und kann sich dabei eine kleine Spitze gegen das Publikum nicht verkneifen. «Ihr seid das zweitbeste Publikum. Natürlich kommt ihr nicht an Paris heran, aber ihr seid ganz weit oben», so Monfils, der sich von den Fans in New York ein letztes Mal feiern lassen durfte. Monfils wird nun Vermögensverwalter in der Schweiz, wie er in einem Interview bei «Le Matin» bekannt gibt.

Keys mit Mühe, Swiatek ohne Probleme

Eine Überraschung bahnte sich auch bei den Frauen beinahe an. Madison Keys (31, WTA 24) unterlag der Ungarin Anna Bondar (29, WTA 73) im ersten Satz 5:7 und musste nach dem Gewinn des zweiten Satzes (6:4) im Entscheidungssatz nochmals zittern. Nach einem 2:5-Rückstand rettete sich die US-Open-Finalistin von 2017 ins Matchtiebreak, das sie schlussendlich für sich entscheiden konnte.

Iga Swiatek (25, WTA 8) zieht derweil ohne grosse Probleme in die dritte Runde ein. Die Polin gewinnt gegen Waltert-Bezwingerin Nadia Podoroska (29, WTA 449) aus Argentinien in zwei Sätzen 6:3, 6:2. Ebenfalls keine Mühe bekundet Lokalmatadorin Coco Gauff (22, WTA 4) gegen die Spanierin Paula Badosa (28, WTA 87) mit einem Sieg über zwei Sätze (6:4, 7:6).