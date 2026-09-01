Wawrinka verabschiedet sich mit grossem Kampf aus New York

Bei seinem letzten Grand-Slam-Auftritt zeigte Stan Wawrinka nochmals Kampfgeist. Doch der Italiener Matteo Berrettini war am Schluss zu stark.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stan Wawrinka scheidet bei US Open 2026 gegen Matteo Berrettini aus

Sein letztes Grand-Slam-Spiel endet nach 2:54 mit 6:7, 6:7, 0:6

Wawrinka gewann drei Grand-Slam-Titel und 2008 Olympiagold im Doppel

Gabriel Knupfer Redaktor News

Vor zehn Jahren feierte Stan Wawrinka (41) in New York seinen dritten und letzten Grand-Slam-Titel. Nun verabschiedete sich die Schweizer Weltnummer 129 mit einer Niederlage gegen Matteo Berrettini (ATP 43) vom US Open.

In den ersten zwei Sätzen der Erstrundenpartie bot Wawrinka dem Italiener noch Paroli. Zweimal ging es ins Tie-Break, das der Lausanner verlor. Im dritten Satz war die Luft beim «Marathon-Man» dann aber draussen. 6:7, 6:7, 0:6 lautete das Resultat nach 2:54 aus Sicht des Schweizers.

Star in New York

Mit einem Sieg (2016) und zwei Halbfinal-Teilnahmen (2013, 2015) gehörte Wawrinka in den 2010er-Jahren zu den Stars in New York. Zum Abschied durfte er nun nochmals auf dem Grandstand, dem drittgrössten Stadion von Flushing Meadows antreten.

Ende Saison hängt «Stan the Man» den Tennisschläger an den Nagel. Das Spiel gegen Berrettini war sein letzter Auftritt an einem Grand-Slam-Turnier. Neben dem Sieg in New York feierte er Titel am Australian Open (2014) und French Open (2015). 2008 holte er in Peking gemeinsam mit Roger Federer (45) Olympiagold im Doppel.