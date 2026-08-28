Die erste Runde der US Open wurde ausgelost und für Stan Wawrinka kommts wie schon in Wimbledon zum Duell mit Matteo Berrettini. Die drei Schweizer Frauen haben indes Losglück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stan Wawrinka erhält Wildcard für US Open wegen Kypsons Verletzung

Einziges Match gegen Matteo Berrettini ging an den Italiener

Drei Schweizerinnen im Turnier, darunter Belinda Bencic gegen Julia Putinzewa

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Er kommt also doch noch zu einem letzten Grand-Slam-Turnier. Stan Wawrinka (41, ATP 127) erhielt eine Wildcard für die US Open, weil sich der US-Amerikaner Patrick Kypson (26, ATP 116) vor dem Turnier verletzt hat. Am Sonntag geht es in New York los mit der ersten Runde. Nun kennt der Lausanner, der als einziger Schweizer im Hauptfeld steht, seinen letzten Erstrundengegner an einem Grand-Slam-Turnier – es ist ein Déjà-vu.

Wawrinka steigt gegen den Italiener Matteo Berrettini (30, ATP 43) ins Turnier ein, wie schon vor rund zwei Monaten in Wimbledon. Damals spielten sie zum ersten Mal überhaupt gegeneinander und boten ein regelrechtes Spektakel. Wawrinka zwang den Italiener über vier (!) Tiebreaks, verlor am Schluss mit 7:6 (9:7), 6:7 (16:18), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) allerdings das Match.

Drei Schweizerinnen mit guten Chancen

Bei den Frauen stehen mit Belinda Bencic (29, WTA 12), Viktorija Golubic (33, WTA 55) und Simona Waltert (25, WTA 85) drei Schweizerinnen in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison. Und alle haben machbare Starthürden. Die an Nummer 12 gesetzte Bencic tritt gegen die Kasachin Julia Putinzewa (31, WTA 80) an. Insgesamt kam es bisher sechs Mal zu diesem Duell, wobei beide bei drei Siegen stehen. Das letzte Aufeinandertreffen 2023 beim United Cup in Australien gewann die Schweizerin mit 7:6 (6:0), 6:3.

Golubics Gegnerin in der ersten Runde heisst Diane Parry (23, WTA 50). Zu diesem Duell zwischen der Schweizerin und der Französin kam es bisher zwei Mal – zuletzt 2025. Golubic konnte beide Matches für sich entscheiden. Waltert trifft in der ersten Runde auf Nadia Podoroska (29, WTA 447) aus Argentinien. Das einzige Aufeinandertreffen zwischen den beiden fand 2019 statt und ging damals an die Südamerikanerin.