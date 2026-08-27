Für das Duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli gibt es keinen ersten Grand-Slam-Titel. Die Ostschweizerin und der Italiener verlieren den Final im Mixed-Doppel an den US Open.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Belinda Bencic (29, WTA 12) und Flavio Cobolli (24, ATP 6) harmonieren auch in New York gut – für den US-Open-Sieg im Mixed-Doppel reicht es aber knapp nicht: Das Duo verliert in der Nacht auf Donnerstag den Final gegen Karolina Muchova (30, WTA 7) und Jakub Mensik (20, ATP 18). Nach sieben Siegen in Folge (vier in Indian Wells, drei in New York) verliert das Duo erstmals.

Trotz der Niederlage schwärmt Cobolli im Nachgang erneut von seiner Doppelpartnerin: «Belinda, du bist ein Geschenk. Ich liebe, es mit dir zu spielen. Danke für alles und viel Glück im Einzel. Du verdienst es, eines Tages einen Grand Slam zu gewinnen.» Für einen Lacher sorgt der Italiener, als er sagt, dass er gerne bei Bencic bleiben würde – aber «nicht in diesem Sinne», wie er in Richtung Bencics Box sogleich klarstellt.

Auch Bencic findet nur lobende Worte für Cobolli: «Du gibst so viel Energie, wir haben so eine positive Stimmung. Du darfst nun mit niemand anderem spielen, bis meine Karriere endet. Ich hoffe, wir können das erneut probieren und auch gewinnen.»

Niederlage erst im Match-Tiebreak

Zum Sieg fehlt Bencic/Cobolli in New York wenig: Gegen das rein tschechische Duo machen sie den mit 3:6 verlorenen Startsatz durch ein 6:1 im zweiten Durchgang wieder wett, ehe das Match-Tiebrack mit 6:10 verloren geht. Im Final wird ein Satz wie gewohnt auf sechs Games gespielt – anders als in den Runden zuvor, wo schon vier Games für einen Satzgewinn gereicht haben.

Noch im verkürzten Format hat sich das schweizerisch-italienische Duo nur wenige Stunden zuvor gegen das Tennis-Ehepaar Elina Switolina (31, WTA 9)/Gaël Monfils (39, ATP 309) mit 4:5, 4:1 und 10:5 durchgesetzt. Nach der Final-Niederlage bleibt Bencic aber ein zweiter Turniersieg an der Seite von Cobolli nach demjenigen in Indian Wells im März verwehrt.