Belinda Bencic und Flavio Cobolli überstehen beim Mixed-Event an den US Open die erste Runde. Nun könnte es zum Duell mit zwei Tennis-Giganten kommen.

Belinda Bencic (29, WTA 12) feiert an der Seite von Flavio Cobolli (24, ATP 6) einen erfolgreichen Auftakt ins Mixed-Doppel der US Open. Das Duo, das im Frühling in Indian Wells den Titel gewinnen konnte, lässt Taylor Townsend (30, Weltnummer 2 im Frauen-Doppel) und Alexander Zverev (29, ATP 2) mit 4:2, 4:2 keine Chance.

Das Format, das letztes Jahr nicht ohne Kontroversen eingeführt wurde, wird in einem verkürzten Modus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigt ein Doppel-Duo nur vier Games, bei 40:40 wird ein Entscheidungspunkt gespielt. Der 3. Satz ist dann ein Champions-Tiebreak auf zehn Punkte. Im vergangenen Jahr nahm Bencic noch mit Zverev teil, verlor aber gegen Townsend und ihren US-amerikanischen Landsmann Ben Shelton bereits in der ersten Runde.

«Es ist sehr tricky hier. Wenn du ein Break kassierst, ist der Satz schon fast vorbei», bilanziert Bencic im Siegerinterview. Cobolli schwärmt derweil von seiner Doppelpartnerin: «Sie ist ein grossartiger Champion, ich lerne immer etwas von ihr. Wir geniessen es, zusammen auf dem Platz zu stehen.»

Bandecchi übersteht 1. Quali-Runde Susan Bandecchi ist ihrer ersten Teilnahme an den US Open einen Schritt näher gekommen. Die Weltnummer 152 besiegt die Armenierin Alina Charaeva (24, WTA 108) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Die Tessinerin ist die einzig verbliebene Schweizerin in der Qualifikation, neben ihr nahm diese allerdings nur Rebeka Masarova in Angriff. Die Baslerin scheiterte aber schon in der 1. Runde. Bereits im Hauptfeld dabei sind Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert. Bei den Männern steht Rémy Bertola bereits in Runde 2 der Qualifikation, während Kilian Feldbausch ebenfalls bei der Auftakthürde hängenblieb. Jérôme Kym hat seine erste Partie in Flushing Meadows noch vor der Brust. Bei den Männern hat die Schweiz noch keinen Hauptfeld-Teilnehmer. Susan Bandecchi ist ihrer ersten Teilnahme an den US Open einen Schritt näher gekommen. Die Weltnummer 152 besiegt die Armenierin Alina Charaeva (24, WTA 108) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Die Tessinerin ist die einzig verbliebene Schweizerin in der Qualifikation, neben ihr nahm diese allerdings nur Rebeka Masarova in Angriff. Die Baslerin scheiterte aber schon in der 1. Runde. Bereits im Hauptfeld dabei sind Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert. Bei den Männern steht Rémy Bertola bereits in Runde 2 der Qualifikation, während Kilian Feldbausch ebenfalls bei der Auftakthürde hängenblieb. Jérôme Kym hat seine erste Partie in Flushing Meadows noch vor der Brust. Bei den Männern hat die Schweiz noch keinen Hauptfeld-Teilnehmer. Mehr

Jetzt gegen Traumduo Williams/Alcaraz?

Nun könnte es zum Hammerduell mit Serena Williams und Carlos Alcaraz kommen, die gegen die Doppelspezialisten Erin Routliffe und Lloyd Glasspool antreten. Cobolli meint, dass man sich natürlich «die Queen des Tennis» und den «aktuellen König von New York» wünsche, doch die Priorität sei eine andere: «Wir gehen nun etwas essen.»

Bereits in der ersten Runde ausgeschieden ist das vermeintliche Top-Duo aus der Weltnummer eins der Frauen, Aryna Sabalenka (28), und dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (39, ATP 5). Die beiden müssen sich nach dem gewonnenen Startsatz (4:1) und dem verlorenen zweiten Durchgang (2:4) im Champions-Tiebreak dem tschechisch-britischen Duo Katerina Siniakova/Henry Patten, den jeweiligen Weltnummern 1 im Doppel, gleich mit 2:10 geschlagen geben.