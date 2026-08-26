Nun also doch: Stan Wawrinka darf mit einer Wildcard an den US Open spielen.

Jetzt darf Wawrinka doch noch an die US Open

Jetzt darf Wawrinka doch noch an die US Open

Eigentlich war die Grand-Slam-Karriere von Stan Wawrinka (41) beendet: Der Waadtländer erhielt von den Organisatoren der US Open keine Wildcard und war auch nicht für die Quali gemeldet. Wawrinka verabschiedete sich daraufhin mit einem emotionalen Statement vom Turnier und von New York.

Doch nun kommt alles anders: Weil der Amerikaner Patrick Kypson (26) das Turnier verletzungsbedingt absagen muss, erhält Wawrinka nachträglich eine Wildcard. «Ich freue mich wahnsinnig, noch einmal vor den New Yorker Fans spielen zu können», wird Wawrinka in einer Mitteilung zitiert.

Für den dreifachen Grand-Slam-Sieger wird es der letzte Auftritt auf der grössten Tennis-Bühne, bevor er Ende Saison in den Ruhestand geht.