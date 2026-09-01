Vier Schweizerinnen und Schweizer sind bei den US Open gestartet, alle sind in der 1. Runde ausgeschieden. Die Letzte: Belinda Bencic, die eine fast dreistündige Schlacht gegen Julija Putinzewa verliert.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nachdem Stan Wawrinka, Simona Waltert und Viktorija Golubic in der 1. Runde der US Open ausgeschieden sind, muss auch Belinda Bencic (29, WTA 12) die Segel schon streichen. Die Ostschweizerin unterliegt Julija Putinzewa (31) überraschend nach 2:51 Stunden 6:4, 5:7, 3:6.

Das Duell gegen die Kasachin, das wegen Regens mit über dreieinhalb Stunden Verspätung beginnt, ist ein hitziges. Denn die Weltnummer 87 ist bekannt dafür, wenn es nicht läuft, lautstark auszurufen oder ihren Schläger rumzuwerfen. So etwa nach einem Doppelfehler, mit dem sie Bencic den ersten Satz schenkt.

Bencic-Frust sorgt für Aufreger

Der zweite Durchgang beginnt genau gleich wie der erste: Bencic gewinnt ihr Aufschlagspiel, breakt Putinzewa und wird sogleich wieder zurückgebreakt. Dann der nächste Aufreger: Nach dem Breakball knallt die Schweizerin verärgert einen Ball nach hinten weg, ohne zu sehen, wohin sie schiesst. Dabei trifft sie offenbar jemanden im Publikum, was von den TV-Kameras aber nicht eingefangen wird. Sie entschuldigt sich sofort.

Bencic bekommt eine Verwarnung wegen unsportlichem Verhalten und bittet das Publikum nochmals um Entschuldigung, als sie auf der Bank Platz nimmt. Dass die Weltnummer 12 nur verwarnt wird, kann Putinzewa nicht verstehen. Sie liefert sich ein kurzes Wortgefecht mit Bencic und beschwert sich bei Stuhlschiedsrichter Arnaud Gabas. Sie fordert offenbar, dass die Schweizerin disqualifiziert wird.

Die Kasachin begründet ihre Forderung mit der Disqualifikation von Novak Djokovic im Jahr 2020. Damals schoss der Serbe an den US Open aus Frust einen Ball weg und traf eine Linienrichterin am Hals. Gabas erklärt: «Der Person geht es gut, deshalb hat sie (Bencic, Anm.d.Red.) die Verwarnung bekommen. Das genügt.»

Bencic hadert mit sich und ihrer Box

Auch in den Games danach stänkert Putinzewa immer wieder, fängt sich aber und nimmt Bencic dann das Aufschlagspiel zum 6:5 ab – kurz danach ist der 2. Satz weg. Das Momentum liegt nun bei der 31-Jährigen, die immer stärker wird.

Die Schweizerin fängt sich im dritten Satz zwar, fordert aber immer wieder schreiend ihre Box dazu auf, sie mehr zu unterstützen. Nachdem sie in ihrem dritten Aufschlagspiel noch zwei Breakbälle abwehren kann, muss sie beim Stand von 3:3 den Serviceverlust hinnehmen. Dann verliert sie acht Punkte in Folge – und so auch das Match.