Die WTA Finals gewann Mirra Andrejewa (19), die grosse Gewinnerin der WTA-Saison 2026 heisst aber Jelena Rybakina (27). Siege an den Australian Open und US Open katapultierten sie erstmals an die Spitze der Weltrangliste. Und auch finanziell war sie das Mass aller Dinge.

Darum gehts Jelena Rybakina kassierte diese Saison elf Millionen US-Dollar in elf Monaten

Belinda Bencic erspielte sich 2,62 Millionen Dollar

Viktorija Golubic's Leistungen brachten ihr 966'000 ein

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Natürlich stand sie im Teilnehmerfeld der WTA Finals, dem Jahresendturnier der besten acht Spielerinnen der Saison. Nur antreten konnte sie nicht. Ein viraler Infekt setzte Jelena Rybakina ausser Gefecht und raubte ihr die Möglichkeit, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. So bitter das Jahr damit auch endete, sie dürfte es verkraften können. Denn 2026 war für sie die bisher erfolgreichste Saison ihrer Karriere.

Doppelter Triumph an den US Open

Gleich zu Beginn der Saison setzte sie in Downunder ein dickes Ausrufezeichen, als sie die damalige Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (28) im Australian-Open-Final in drei Sätzen schlug und sich ihren zweiten Grand-Slam-Titel der Karriere holte. Es folgten der Finaleinzug in Indian Wells, der Turniersieg in Stuttgart, noch ein Final in Toronto und schliesslich im September der historische US-Open-Triumph.

In New York machte sich die Kasachin dank des Halbfinaleinzugs unsterblich. Als 30. Frau übernahm sie die Spitze der Weltrangliste und beendete gleichzeitig Sabalenkas 99-wöchige Regentschaft auf dem Tennisthron. Auf ebendiese traf sie wenige Tage später auch im Endspiel – und behielt wie schon in Melbourne die Oberhand. Aus den USA reiste sie so als dreifache Grand-Slam-Siegerin und neue Weltnummer 1 ab. Und mit 5,5 Millionen US-Dollar mehr auf der Kante.

11 Millionen Dollar in 11 Monaten

Der Scheck der US Open war zwar ihr dickster im Jahr 2026, macht unter dem Strich jedoch nur knapp die Hälfte ihres Preisgeldes aus. In den elf Monaten, in denen Rybakina die gelben Filzbälle übers Netz drosch, erhielt sie leistungsbezogene Vergütungen von 11,1 Millionen Dollar und damit rund 600'000 mehr als WTA-Finals-Siegerin Andrejewa, die auf rund 10,5 Millionen kommt.

Spielerin Im 2026 erspieltes Preisgeld (Singles und Doubles) Jelena Rybakina (WTA 1) 11'134'000 Mirra Andrejewa (2) 10'523'000 Aryna Sabalenka (3) 8'585'000 Linda Noskova (7) 8'286'000 Coco Gauff (4) 7'757'000 Jessica Pegula (5) 6'445'000 Elina Svitolina (6) 6'022'000 Karolina Muchova (8) 5'172'000 Marta Kostyuk (10) 4'581'000 Iga Swiatek (9) 4'499'000 Belinda Bencic (18) 2'621'000 Viktorija Golubic (77) 966'000

Bis zur ersten Schweizerin muss man bis Rang 18 scrollen. Belinda Bencic (29) musste ihre Saison Ende Oktober aufgrund einer rätselhaften Verletzung frühzeitig beenden, darf sich aber über 2,6 Millionen Dollar freuen. Viktorija Golubic (34) erspielte sich 966'000 und liegt damit auf Platz 77. Ob sich eine der beiden ein ähnliches Prunkstück wie jüngst Audrey Werro gönnt?