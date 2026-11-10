300'000 Franken Preisgeld, eine Saison voller Siege und plötzlich keine finanziellen Sorgen mehr: Audrey Werro könnte sich so einiges leisten. Doch bei ihrem persönlichen Luxus beweist die Freiburgerin wenig Starallüren.

Darum gehts Audrey Werro hat diese Saison 300'000 Franken Preisgeld abgeräumt

Nun hat sie verraten, welchen grossen Wunsch sie sich mit dem Geld erfüllt hat

Nun wird Werro in ihrem Heimatkanton Freiburg oft angesprochen

Yara Vettiger Reporterin Sport

Chanel? Dior? Prada? Audrey Werro (22) hätte nach ihrer Traumsaison allen Grund, sich etwas richtig Teures zu gönnen. Doch die Freiburger Lauf-Sensation hat ganz andere Wünsche.

An der Swiss Athletics Night in Bern hat Audrey Werro ihre Errungenschaft gleich dabei. Stolz präsentiert sie ihren Erwerb: eine kleine, silberne Tasche der Schweizer Marke Freitag, Modell F141 Beryl. Kostenpunkt: 190 Franken. «Es war mein Traum, eine Freitag-Tasche zu haben!», erzählt sie und lacht.

«Das ist mein Geschenk an mich selbst»

Entdeckt hat Werro das gute Stück in einem Schaufenster in Bern. Da war für sie klar: Die muss es sein. «Ich habe gesagt: Ja, das ist mein Geschenk an mich selbst. Die gönne ich mir!»

Man muss es sich kurz vor Augen führen: 300'000 Franken offizielles Preisgeld hat die 800-m-Läuferin in ihrer Wahnsinnssaison 2026 bereits verdient. Sponsorenverträge, Startgelder und Gönnerbeiträge sind da noch nicht einmal eingerechnet. Alle sechs Diamond-League-Meetings gewonnen, Europameisterin, Triumph bei der Ultimate Championship – Werro hat sich in diesem Jahr in die absolute Weltspitze katapultiert. Und ihr grosser Luxus ist eine Tasche für 190 Franken.

Werro beweist beim Geld Weitsicht

Überhaupt ist die finanzielle Situation für die 800-Meter-Läuferin eine völlig neue Erfahrung. Noch im Dezember 2025 erzählte Werro, dass sie finanziell gerade so über die Runden komme. Nun kann sie aufatmen. «Es ist sehr cool. Ich habe keine Sorgen mehr.» Vor allem könne sie sich jetzt voll auf den Sport konzentrieren: «Ich muss nicht mehr über Geld nachdenken. Das ist gut für mich.» Statt mit der Kohle auf den Putz zu hauen, beweist die Westschweizerin Weitsicht: «Man muss flüssig bleiben, für alle anderen Jahre und um meine Karriere weiterhin zu bezahlen.»

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Auch abgesehen von den neuen finanziellen Möglichkeiten hat sich für Werro einiges verändert. In Freiburg werde sie inzwischen regelmässig auf der Strasse angesprochen. «Das ist etwas Neues. Daran muss ich mich gewöhnen. Aber ich mag es! Die Leute sind sehr respektvoll.»

Zuerst Auszeit, jetzt Aufbau

Nach ihrer aussergewöhnlichen Saison hat sich Werro zunächst eine Auszeit genommen. Vier Wochen Ferien, davon war sie zwei Wochen in Dänemark, Schweden und Norwegen. Inzwischen steht sie wieder im Training. «Wir sind gerade im Aufbau», erzählt sie.

Dass sie nach dem letztjährigen Titel als «Rising Star» nun bereits zu «Europas Athletin des Jahres» gekürt wurde, kann sie selbst noch kaum fassen. «Es ist wirklich verrückt. Es ist eine Belohnung für mich, weil ich sehr hart arbeite, um diese Zeiten zu rennen.»

Man muss eben nicht Chanel tragen, um ganz oben angekommen zu sein.