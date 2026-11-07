Weltnummer 1 beendet Saison vor Start der WTA Finals

Die Weltranglistenerste Elena Rybakina zieht sich von den WTA Finals in Indian Wells zurück. Die Kasachin hat sich noch immer nicht vollständig von einem viralen Infekt erholt.

Darum gehts Die Weltranglistenerste Elena Rybakina sagt die WTA Finals wegen eines viralen Infekts ab

Rybakina erklärt, ihr Körper sei nicht wettkampfbereit und sie brauche eine Pause

Die Ukrainerin Marta Kostjuk rückt als Nummer 10 der Welt zu den WTA Finals in Indian Wells nach

Fabienne Kleinhenz

Elena Rybakina (27), die Weltranglistenerste und Gewinnerin der diesjährigen Australian Open und US Open, sagt ihre Teilnahme an den WTA Finals in Indian Wells ab. Ihren Titel beim Jahresendturnier aus der letzten Saison wird die Kasachin damit nicht verteidigen.

«Es tut mir wirklich leid, all meinen Fans und Unterstützern mitteilen zu müssen, dass ich mich leider aus den diesjährigen WTA Finals zurückziehen muss», so die Kasachin, die sich noch nicht ganz von einem viralen Infekt erholt hat, in der Medienmitteilung der WTA. Weiter meint die 27-Jährige: «Ich hatte eine unglaubliche Saison, aber mein Körper ist für den Wettkampf einfach noch nicht bereit. Ich werde mich zu Hause eine Weile ausruhen und erholen, um mich auf die Saison 2027 vorzubereiten.»

An ihre Stelle wird die Ukrainerin Marta Kostjuk (24), die Nummer 10 der Weltrangliste, in die Finals nachrücken. Dort treten die acht besten Athletinnen des Jahres zum Saisonende gegeneinander an.