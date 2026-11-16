Andrejewa gelingt das perfekte Finals-Turnier

Mit einem souveränen Finalsieg gegen Elina Switolina gewinnt Mirra Andrejewa die WTA Finals. Damit krönt die erst 19-jährige Russin eine perfekte Woche – und das bei ihrem Debüt.

Darum gehts Mirra Andrejewa gewinnt bei ihrem Debüt die WTA Finals und bleibt in fünf Partien ohne Satzverlust

Im Final entscheidet die 19-jährige Russin das Duell mit Switolina mit 7:5 und 6:3 für sich

Sie ist die elfte Erstsiegerin in Serie und die jüngste Gewinnerin seit Marija Scharapowa 2004

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es sind warme Worte, die Mirra Andrejewa (19, WTA 3) nach getaner Arbeit für ihre ukrainische Gegnerin Elina Switolina (32, WTA 6) findet. «Du hast eine kleine Tochter. Es ist bewundernswert, wie du nach deiner Rückkehr so ​​etwas leistest. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Kraft das erfordert. Also: Herzlichen Glückwunsch dazu!» Nur Minuten zuvor hat die Russin erstmals die WTA Finals gewonnen – bei ihrem Debüt an diesem Turnier, an dem nur die besten acht Spielerinnen des Jahres teilnehmen dürfen.

Der Triumph und die Äusserungen sind ein Hinweis auf den endgültigen Wandel zur Top-Spielerin, den Andrejewa in den letzten Monaten durchgemacht hat. Noch im letzten März verlor sie beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells bei einer Niederlage komplett die Nerven, zertrümmerte ihren Schläger und beleidigte anschliessend auch noch das kalifornische Publikum.

Andrejewa setzt Serie fort

Nun lässt sie an gleicher Stätte eine perfekte Woche folgen: Auf ihrem Weg zum Titelgewinn an den WTA Finals gibt sie bei ihren fünf Siegen keinen einzigen Satz ab – auch nicht im Final gegen Switolina, den sie in einer vor allem im Startsatz umkämpften Partie nach 1:48 Stunden mit 7:5 und 6:3 für sich entscheidet.

Andrejewa setzt damit an den WTA Finals eine Serie fort. Sie ist die elfte Spielerin in Folge, die das letzte WTA-Turnier des Jahres zum ersten Mal für sich entscheidet – seit 2014 und dem fünften Triumph von Serena Williams hat es keine Mehrfach-Siegerin mehr gegeben.

Dass Andrejewa mit 19 Jahren auch die jüngste Finals-Gewinnerin seit Marija Scharapowa (39) – die Russin ist 2004 bei ihrem einzigen Triumph erst 17 Jahre alt gewesen – ist, lässt sie sich erst bei der Preisverteilung anmerken, denn: Auto fahren darf Andrejewa offenbar noch nicht. «Es ist eine unglaubliche Motivation für mich, nun möglichst schnell den Führerschein zu machen», sagt sie mit Blick auf den violetten Mercedes, den sie für ihren Titelgewinn erhält.