Bencic muss Saison beenden und rätselt über Verletzung

Belinda Bencic muss ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Dies gibt die Ostschweizerin auf Instagram bekannt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Belinda Bencic (29, WTA 20) hat auf Instagram schlechte Neuigkeiten zu vermelden: «Ich bin so traurig und enttäuscht, dass ich mich von den Pacific Open in Tokio zurückziehen muss.» Die St. Gallerin kann verletzungsbedingt nicht zur Titelverteidigung beim WTA-500-Turnier in der japanischen Hauptstadt antreten.

Nicht nur das: Die Saison ist für sie vorzeitig beendet. Auch in der nächsten Woche in Hong Kong (China), wo sie letztes Jahr im Viertelfinal stand, wird sie nicht dabei sein.

«Vor ein paar Tagen wachte ich mit starken Schmerzen in meinem rechten Fuss auf», erklärt sie. «Nach einem MRI bei einem Arztbesuch hier in Tokio wurde festgestellt, dass ich mehrere Teilrisse des Tibiofibularbandes habe.»

Wie sie sich die Verletzung zugezogen hat, weiss sie nicht. «Ich habe immer noch keine Ahnung, woher es kommt, da während meines letzten Spiels in Ningbo nichts passiert ist.» Bencic scheiterte beim 500er-Turnier in Ningbo (China) am letzten Donnerstag in der zweiten Runde in zwei Sätzen an der Polin Katarzyna Kawa (WTA 106). Für die WTA-Finals in Indian Wells (USA) wäre sie ohnehin nicht qualifiziert gewesen.

«Es tut mir so leid für alle Beteiligten, aber ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr wieder dabei zu sein und die verlorene Zeit aufzuholen», blickt Bencic in die Zukunft.