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Finalpaarung steht fest
Sabalenka entschuldigt sich nach Aussetzer an WTA Finals

Elina Switolina und Mirra Andrejewa stehen im Final der WTA Finals in Indian Wells. Zu reden gibt trotz Round-Robin-Out auch Aryna Sabalenka – wegen eines verbalen Aussetzers.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Nach ihrem Out an den WTA Finals entschuldigt sich Aryna Sabalenka für ihre Äusserungen während des Spiels gegen Elina Switolina.
Foto: imago/Xinhua

Darum gehts

  • Aryna Sabalenka entschuldigt sich nach Out bei WTA Finals für verbale Entgleisung
  • Die Belarussin ist als Top-Favoritin bereits in der Round Robin ausgeschieden
  • Den Final am Sonntagabend bestreiten Elina Switolina und Mirra Andrejewa
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

«Ich hätte anders mit meinem Frust umgehen sollen und entschuldige mich bei allen, die ich beleidigt haben», schreibt Aryna Sabalenka (28) am Samstagabend in einer Instagram-Story, nachdem sich die Weltnummer 2 offenbar eine heftige verbale Entgleisung geleistet hat. Bei ihrer Niederlage gegen die Ukrainerin Elina Switolina (32/WTA 6), die ihr Round-Robin-Aus an den WTA Finals in Indian Wells besiegelte, soll die Belarussin in einer regelrechten Fluchtirade unter anderem «diese verdammte ukrainische Schlampe» gesagt haben – so die Erkenntnis von Lippenlesern.

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Während Sabalenka ihre genaue Wortwahl im Dunkeln lässt, räumt sie auf Instagram nun also ein Fehlverhalten ein. Ihr Kommentar sei aber nicht gegen Switolina gerichtet gewesen, vielmehr sei sie «frustriert über eine kleine Gruppe ukrainischer Zuschauer gewesen, die sich laut über meine Fehler gefreut hat. Ich habe in diesem Moment emotional reagiert».

Switolina feiert klaren Sieg

Während Sabalenka mit Nebengeräuschen aus dem Turnier ausscheidet, darf Switolina an den WTA Finals weiterhin auf den Titelgewinn hoffen. In der Nacht auf Sonntag lässt sie im Halbfinal der Tschechin Linda Noskova (21/WTA 8) mit einem 6:2 und 6:1 keine Chance.

Auch der andere Halbfinal ist eine klare Angelegenheit: Die erst 19-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 3) setzt sich gegen US-Lokalmatadorin Jessica Pegula (32/WTA 5) ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 durch. Das Endspiel um den letzten WTA-Titel des Jahres findet am Sonntagabend um 21 Uhr Schweizer Zeit statt.

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