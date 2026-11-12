Die Auslosung für die ATP-Finals steht. Die Nummer eins Zverev muss in der Gruppenphase gegen den Amerikaner Ben Shelton ran. Carlos Alcaraz spielt in seiner Gruppe unter anderem gegen Flavio Cobolli.

Darum gehts Alexander Zverev trifft in seiner Gruppe an den ATP Finals auf Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jódar

Carlos Alcaraz trifft auf Medwedew, Cobolli und Frances Tiafoe

Novak Djokovic und Jannik Sinner fehlen beim Saisonfinale

Fabienne Kleinhenz

Die Gruppen für die ATP-Finals sind ausgelost: Beim prestigeträchtigen Saisonfinale trifft der Weltranglistenerste Alexander Zverev (29, ATP 1) auf den Amerikaner Ben Shelton (24, ATP 4). In der Gruppe «John McEnroe» bekommt es der Deutsche zudem mit dem Franzosen Arthur Fils (22, ATP 7) und dem Newcomer Rafael Jódar (20, ATP 9) aus Spanien zu tun – beide sind Finals-Neulinge. Gegen alle drei Vorrundengegner führt Zverev im direkten Vergleich. Er will seinen dritten Finals-Triumph nach 2018 und 2021.

In der Gruppe «Ivan Lendl» trifft Carlos Alcaraz (23, ATP 3) auf den einstigen US-Open-Champion Daniil Medwedew (30, ATP 5), den Italiener Flavio Cobolli (24, ATP 6) sowie den Amerikaner Frances Tiafoe (28, ATP 8). Für die beiden Letzteren ist es ebenfalls die erste Teilnahme am Saisonfinale. Auch Alcaraz weist gegen sämtliche Gruppengegner eine positive Bilanz auf – im Gegensatz zu Zverev wartet der Spanier allerdings noch auf seinen ersten Triumph beim Jahresabschluss in Turin. Vielleicht in diesem Jahr?

Die diesjährigen ATP-Finals finden ohne Rekordsieger Novak Djokovic (39, ATP 12) statt: Nach einer durchzogenen Saison verpasste der siebenfache Champion die Qualifikation. Ebenfalls nicht dabei ist Jannik Sinner (25, ATP 2). Der Italiener hatte die erste Jahreshälfte noch dominiert, musste seine Saison jedoch verletzungsbedingt vorzeitig beenden.

Für den Einzug in die Halbfinals müssen die Spieler zu den beiden Bestplatzierten ihrer Gruppe gehören. Der Final findet dann am 22. November in Turin statt.