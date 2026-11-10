Noch wirbt die Schweizer Sportmarke On mit Ben Shelton. Doch der Top-Ten-Spieler der ATP wird ab kommendem Jahr für New Balance aufschlagen.

Darum gehts Tennisstar Ben Shelton kündigt den Vertrag mit Schweizer On

New Balance soll der neue Outfit-Partner des US-Amerikaners sein

On meldet einen Umsatzrekord im dritten Quartal

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Ben Shelton (24) steht vor einem grossen Wechsel. Der US-Amerikaner ist seit vier Jahren Markenbotschafter und Aushängeschild der Schweizer Sportschuhfirma On, bei der Roger Federer (45) ein gewichtiger Aktionär ist.

Allerdings wird der aktuell auf dem vierten Rang der ATP-Weltrangliste platzierte Shelton in wenigen Tagen an den ATP-Finals im italienischen Turin das letzte Mal für On aufschlagen, wie Sprecherin Karin Montani gegenüber Blick bestätigt.

«Letztlich nicht mehr zu On gepasst»

«Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Ben und auf alles, was wir in den vergangenen vier Jahren gemeinsam auf und neben dem Platz erreicht haben», so Montani. Athleten-Partnerschaften im Tennissport seien und blieben ein zentraler Pfeiler des On-Ansatzes. «Auch wenn die vorgeschlagenen Konditionen und die Struktur für eine Fortführung letztlich nicht mehr zu On gepasst haben, wünschen wir Ben für seinen weiteren Weg nur das Allerbeste.»

Ab nächstem Jahr steckt das Tennis-Ass im Outfit – inklusive Schuhe – des US-Sportartikelherstellers New Balance, wie diverse Sportplattformen in den sozialen Medien berichten. Eine offizielle Bestätigung durch die Firma oder Ben Shelton steht noch aus.

Laut On bleibt der Tennissport eine «zentrale Säule» der Markenstrategie. «Unser Engagement in diesem Bereich ist heute intensiver und finanziell fundierter als je zuvor und unser Tennis-Portfolio gewinnt weiter an Dynamik», sagt Sprecherin Montani. Getragen sei dieses etwa von der sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Świątek (25) und der Weltklasse-Präsenz von Flavio Cobolli (24).

Umsatzrekord und US-Zollrückerstattungen im dritten Quartal

Zahlen zu Markenbotschaftern gibt On keine bekannt. Veröffentlicht wurde am Dienstag allerdings das Resultat des 3. Geschäftsquartals. Demgemäss hat On erstmals in einem Quartal mehr als 900 Millionen Franken Umsatz gemacht. Exakt sind es 931,4 Millionen Franken, ein Plus von 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Schweiz ist On rund 10 Prozent gewachsen.

Unter dem Strich resultierte ein Quartalsgewinn von 162,8 Millionen Franken (plus 36,9 Prozent). US-Zollrückerstattungen spülten 52,6 Millionen Franken in die Kasse.