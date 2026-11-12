Sabalenka muss nach Abreibung um Halbfinal zittern

Coco Gauff wettert nach ihrer Niederlage gegen Linda Noskova gegen den Modus der WTA Finals. Aryna Sabalenka verliert gegen Mirra Andrejewa deutlich und muss um die Halbfinalqualifikation zittern.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Weltnummer zwei Aryna Sabalenka (28) kassiert im zweiten Gruppenspiel an den WTA Finals in Indian Wells (USA) eine empfindliche Niederlage. Die Belarussin verliert gegen die Russin Mirra Andrejewa (19, WTA 3) mit 4:6 und 0:6.

Nach einem Break-Rückstand im Startsatz dreht Andrejewa beim Stand von 1:4 auf. Der Youngster gibt bis zum Ende kein einziges Game mehr ab. Sechs Aufschlagspiele und fünf Breaks später ist der deutliche Sieg und die damit verbundene Halbfinalqualifikation Tatsache.

Sabalenka, die ihr Startspiel gegen die Tschechin Karolina Muchova (30, WTA 7) gewonnen hat, muss hingegen um einen Platz unter den letzten vier beim Saisonfinal zittern. Das letzte Gruppenspiel gegen die Ukrainerin Elina Switolina (32, WTA 6) am Freitagabend Schweizer Zeit wird zum inoffiziellen Viertelfinal.

Gauff motzt gegen den Modus

In der zweiten Gruppe kommt es am Donnerstagabend zum Showdown um die K.o.-Phase. Die US-Amerikanerin Coco Gauff (22, WTA 4) braucht gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (24, WTA 10) einen 2:0-Sieg und muss dann hoffen, dass ihre Landsfrau Jessica Pegula (32, WTA 5) nicht in zwei Sätzen gegen die noch ungeschlagene Tschechin Linda Noskova (21, WTA 8) gewinnt. Sollte das nämlich eintreten, stünde neben Noskova, die ihr Halbfinal-Ticket schon auf sicher hat, aufgrund des besseren Satzverhältnisses auch Pegula unter den Top 4. Gewinnt Gauff nur 2:1, müsste sie auf eine Niederlage von Pegula hoffen.

Der Fakt, dass sie auch mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel nicht sicher weiter ist, stösst Gauff derweil sauer auf. «Wenn ich meinen Match gewinne und mich trotzdem nicht qualifiziere, wäre das ziemlich seltsam. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, warten wir einfach bis nächstes Jahr. Jeder weiss, dass sich das ändern muss», kritisierte sie nach ihrer Pleite gegen Noskova den Modus.