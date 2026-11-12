Neuer Team-Partner für Bencic bei United Cup

Am United Cup 2027 treten Belinda Bencic und Jérôme Kym für die Schweiz an. In der Gruppenphase gibts das Nachbarduell mit Deutschland und die Neuauflage des Finals 2026 gegen Polen.

Darum gehts Belinda Bencic und Jérôme Kym spielen für die Schweiz am United Cup

In der Gruppenphase spielt die Schweiz gegen Deutschland und Polen

Gegen die Polen verlor Bencic das Final 2026 mit Stan Wawrinka

Cédric Heeb Redaktor Sport

Belinda Bencic (29, WTA 20) musste ihre Saison aufgrund einer rätselhaften Verletzung frühzeitig beenden. Jetzt ist klar, wo sie ihr Comeback geben wird: Zusammen mit Jérôme Kym (23, ATP 143) wird die Ostschweizerin am United Cup in Australien (1. bis 10. Januar) teilnehmen.

An das Nationenturnier hat die Olympiasiegerin von 2021 gute Erinnerungen: Mit dem mittlerweile zurückgetretenen Stan Wawrinka (41) und ihrem Doppelpartner Jakub Paul (27) stiess sie Anfang Jahr bis in den Final vor, wo sich das Duo jedoch den Polen geschlagen geben musste. Mit den Titelverteidigern wird es nun im neuen Jahr ein Wiedersehen geben, denn die Schweiz spielt in der Gruppenphase in Perth gegen die Polen und gegen Deutschland.

Für Polen wird wie schon in diesem Jahr Hubert Hurkacz (29, ATP 30) antreten, allerdings nicht mehr mit Iga Swiatek (25, WTA 9), sondern mit Maja Chwalinska (25, WTA 12), die in dieser Saison sensationell in den Final der French Open vorgestossen ist – als Qualifikantin. Für Deutschland wird nicht die Weltnummer 1 Alexander Zverev (29) an den Start gehen, sondern Yannick Hanfmann (34, ATP 67), der zusammen mit Tamara Korpatsch (31, WTA 62) ein Duo bildet.