Tennis-Legende Becker legt im Zwist mit Zverev nach

Boris Becker äussert sich in einem Interview zu Alexander Zverev – und entfacht damit einen Zwist zwischen den beiden Tennis-Grössen. Nun legt die ehemalige Weltnummer 1 in seinem Podcast nach.

Darum gehts Boris Becker kritisiert Zverevs offene Interviews

Im Spiegel nannte Becker Gründe für Zverevs eher mässige Beliebtheit in Deutschland, etwa Medienumgang

Zverev wies Beckers Aussagen nach seinem Zweitrunden-Out in Paris als «Blödsinn» deutlich zurück

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Alexander Zverev (29) trägt sein Herz zu fest auf der Zunge – zumindest in den Augen von Boris Becker (58): «Manchmal ist er zu offen in Interviews, manchmal ist er zu geradeheraus, manchmal soll er sich mehr Zeit nehmen. In dem Fall hat er das nicht gemacht», sagt die ehemalige Weltnummer 1 am Montag in seinem mit Ex-Tennisspielerin Andrea Petkovic (39) produzierten Podcast «Becker Petkovic».

Es ist eine neue Runde in einem Zwist zwischen den bislang einzigen deutschen Nummern 1 im Männer-Tennis, den es zwar gemäss Becker nicht gibt, seit Tagen aber die Tennis-Welt beschäftigt. Der Beginn: In einem Interview mit dem Spiegel suchte Becker nach Gründen, weshalb Zverev trotz seiner sportlichen Erfolge in der Heimat nicht so beliebt ist.

«Relativ viel Blödsinn»

Beckers Liste umfasst sein «nicht gerade freundlicher» Umgang mit Journalisten, das Fehlen von Äusserungen zum Krieg in der Ukraine – Zverevs Eltern stammen aus Russland – und seine Goldketten und das Herumzupfen an seinem Shirt während der Spiele, was auch in Beckers Augen «ein bisschen komisch» aussehe, aber letztendlich sein Ding sei. «Es war nichts Neues und fast trivial», meint Becker im Podcast selbst.

Zverev hat allerdings wenig Freude daran. «Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt. Ich glaube, dass er momentan nach allem sucht, um mich ein bisschen runterzumachen», kommentiert dieser Beckers Worte nach seinem Zweitrunden-Out am ATP-1000-Turnier in Paris – seinem ersten Turnier als Weltnummer 1.

Becker empfindet diese Reaktion offenbar als ungeschickt – deshalb auch der Rat, sich vor öffentlichen Aussagen mehr Zeit zu nehmen. Immerhin: Der sechsfache Grand-Slam-Champion gibt sich in seinem Podcast auch versöhnlich. «Es freut mich, dass er so gut spielt und hoffentlich geht das noch lange so», betont Becker – wobei er aber nicht verheimlicht, dass er sich davon auch mehr Interesse für seinen Podcast verspricht. Ob das Zverev wirklich besänftigen kann?