Schweizer Tennis-Profi offenbart Suizidversuch

Leandro Riedis Tenniskarriere ist von Höhen und Tiefen geprägt. Nun lässt der Schweizer tief blicken. Und verrät, dass er einst seinem Leben ein Ende setzen wollte.

Darum gehts Leandro Riedi macht einen Suizidversuch öffentlich

Im Juni 2024 wollte der Tennis-Profi nicht mehr weiterleben

Dank professioneller Hilfe und seinem Umfeld hat er diese Gedanken überwunden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Leandro Riedi (24) lacht auf dem Foto, das er auf Instagram veröffentlicht. Aber die Worte, die er dazu schreibt, die gehen unter die Haut. «21. Juni 2024. Ein Tag, den ich nie vergessen werde», schreibt der Schweizer Tennis-Profi. Und offenbart: «Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen.»

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Riedi spricht offen über den Suizidversuch und meint rückblickend: «An diesem Tag hat sich mein Leben für immer verändert.» Wieso er diesen Schritt gehen wollte, verrät er nicht. Weder auf die Gründe noch auf die Details dazu geht er ein. «Aber ich möchte darüber sprechen, weil psychische Gesundheit viel mehr Aufmerksamkeit verdient.»

Mit seinen Worten lässt Riedi tief blicken. Er spricht davon, lange Zeit mit Ängsten, Panikattacken und einem inneren Kampf konfrontiert gewesen zu sein. Das alles hätten die Menschen in seinem Umfeld nicht sehen können. Dank professioneller Hilfe, der Unterstützung seiner engsten Vertrauten und viel Arbeit an sich selbst «fand ich langsam meinen Weg zurück».

«Hat meine Sichtweise auf alles verändert»

Für all das ist Riedi extrem dankbar. Er sei glücklich und dankbar für sein Leben und freue sich auf die Zukunft. Aber: «Diese Erfahrung hat meine Sichtweise auf alles verändert. Ich habe gelernt, dass Siege und Erfolg nicht viel bedeuten, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist.»

Das Leben sei voller Herausforderungen. Riedi weiss, wovon er spricht. Sein Körper bremst ihn immer wieder aus. Allein in den letzten zwei Jahren musste er sich vier Operationen unterziehen. Zuletzt musste er sich im Sommer einer Handgelenks-OP unterziehen und fällt seither aus. Noch vor gut einem Jahr hat er mit dem Vorstoss in den Achtelfinal der US Open für Furore gesorgt.

Mit all den Rückschlägen wisse er heute, wie wichtig es sei, auf sich selbst zu achten und um Hilfe zu bitten, wenn man sie brauche. «Meinen Weg herauszufinden, war eine der schwierigsten Aufgaben», gibt er zu. Und ist stolz, dass er es geschafft hat. Riedi will kein Mitleid, er teilt seine Story «weil es sich schon lohnt, wenn auch nur eine einzige Person das liest und erkennt, dass sie nicht allein ist.» Denn: «Ich bin der lebende Beweis dafür, dass es wieder besser werden kann.»