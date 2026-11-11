Sportlich läuft es für Jannik Sinner momentan nicht rund. Nun scheint es auch in seinem Privatleben zu kriseln. Folgt nach dem Saison-Aus jetzt auch das Liebes-Aus?

Darum gehts Fans vermuten eine Trennung, von Tennis-Star Jannik Sinner und Model Laila Hasanovic

An Halloween sang Hasanovic Zeilen über ein anderes Mädchen, auf dem Geburtstagspost war der Südtrioler auch nicht

Sinner soll bereits eine andere Frau treffen

Fabienne Kleinhenz

Schon länger wurde Jannik Sinner (25) nicht mehr mit seiner Partnerin Laila Hasanovic (26) gesehen. Fans spekulieren jetzt, dass sich die beiden getrennt haben.

Auslöser für die Spekulationen? Ein Instagram-Post, welchen Hasanovic zu ihrem 26. Geburtstag am Wochenende geteilt hat. Das Model schreibt dazu: «Danke an alle für die Glückwünsche. Ich bin wirklich dankbar und glücklich, dass ich heute von den besten Leuten umgeben bin.» Was jedoch auffällt: Jannik Sinner ist nicht zu sehen.

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Bereits an Halloween hatte die 26-Jährige, die auch schon mit Ex-Formel-1-Fahrer Mick Schumacher liiert war, Trennungsgerüchte angeheizt, indem sie zu einem Song von Kylie Cantrall den Text mitsang. Die Textzeile? «Du hattest recht, er trifft sich mit einem anderen Mädchen.»

Hat Sinner schon eine Neue?

Ein anderes Mädchen? Hier kommt der Name der Volleyballspielerin Greta Galassi (28) ins Spiel. Die 28-Jährige vertrat Italien 2015 im Final der Miss World – und könnte die Neue an Sinners Seite sein.

Damit kommt zur Karrierekrise jetzt auch eine private dazu. Auf der ATP musste der Südtiroler, nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus, seine Nummer eins an Alexander Zverev abtreten. Erst am Dienstag äusserte sich Sinner bei einer Pressekonferenz in Mailand: «Die Wahrheit ist, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere nicht die Kontrolle über die Situation habe. Das ist seltsam, ein Gefühl, das mir nicht gefällt.»