Tschechin schockt Gauff – und steht bereits im Halbfinal

An den WTA Finals in Indian Wells kommts in der Nacht auf Mittwoch zu einer Überraschung: Linda Noskova besiegt die besser klassierte Coco Gauff – und dies deutlich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Linda Noskova (21/WTA 8) ist bei ihrer ersten Teilnahme an den WTA Finals weiter nicht zu stoppen: Die Tschechin feiert im kalifornischen Indian Wells gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff (22/WTA 4) einen überraschend deutlichen Zweisatzsieg. Am Ende steht ein 6:3 und 6:3 auf der Anzeigetafel.

Dabei kann Noskova auch von einigen Fehlern ihrer Gegnerin profitieren: Gauff unterlaufen 21 unerzwungene Fehler, dazu kommen acht Doppelfehler. Der zweite Sieg im zweiten Spiel ist für Noskova bereits gleichbedeutend mit der Halbfinal-Qualifikation.

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch stehen sich in der Gruppe 1 mit Gauffs Landsfrau Jessica Pegula (32/WTA 5) und der nach dem Ausfall der Weltnummer 1 nachgerückten Ukrainerin Marta Kostjuk (24/WTA 10) die beiden Verliererinnen des ersten Spieltags gegenüber. Mit dem besseren Ende für Pegula: Die US-Amerikanerin setzt sich mit 6:2 und 7:5 durch.

Am dritten und letzten Spieltag der Round Robin kommt es damit zum US-internen Fernduell zwischen Gauff und Pegula um den zweiten Halbfinal-Platz. Pegula bekommt es dabei mit Noskova zu tun, während Gauff gegen die noch sieglose Kostjuk in der Rolle der Favoritin ist.