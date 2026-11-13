Bitterer Abend für Coco Gauff. Die US-Amerikanerin holt gegen Marta Kostjuk den zweiten Sieg im dritten Spiel an den WTA Finals, scheidet aber trotzdem aus.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Coco Gauff (22, WTA 4) motzte schon nach ihrem zweiten Spiel bei den WTA Finals in Indian Wells (USA) über den Modus. «Wenn ich meinen Match gewinne und mich trotzdem nicht qualifiziere, wäre das ziemlich seltsam. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, warten wir einfach bis nächstes Jahr. Jeder weiss, dass sich das ändern muss», sagte sie. Nun tritt genau das ein.

Zwar gewinnt die US-Amerikanerin ihr letztes Gruppenspiel gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (24, WTA 10) mit 6:4 und 7:5, doch im Anschluss muss sie mit ansehen, wie ihre Landsfrau Jessica Pegula (32, WTA 5) die bis dahin ungeschlagene Tschechin Linda Noskova in einem fast dreistündigen Krimi knapp mit 7:6, 4:6 und 7:5 besiegt. Obwohl Pegula das Direktduell mit Gauff zum Auftakt des Turniers verlor, steht sie nun aufgrund des besseren Satzverhältnisses (5:3 gegenüber 4:3) als Gruppenzweite im Halbfinal.

Dort trifft sie auf die Russin Mirra Andrejewa (19, WTA 3), die in der zweiten Gruppe bereits als Siegerin feststeht. Noskovas Gegnerin wird im inoffiziellen Viertelfinal zwischen der Weissrussin Aryna Sabalenka (28, WTA 2) und der Ukrainerin Elina Switolina (32, WTA 6) am Freitagabend Schweizer Zeit bestimmt.